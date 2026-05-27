Balean e incendian tienda de cosméticos de la influencer Estef Monárrez

Una tienda de cosméticos de la creadora de contenidos Estef Monárrez, fue atacada a balazos y posteriormente incendiado por un grupo de hombres armados en Culiacán, Sinaloa.

El establecimiento “Estef Cosmetics”, ubicado en la esquina de las calles Sinaloa y Puebla, en la colonia Las Quintas, quedó completamente destruido tras el ataque.

El primer ataque fue a balazos. Un grupo de personas llegó y disparo en contra del establecimiento, pero horas después, regresaron para incendiarlo. Elementos del cuerpo de bomberos arribaron al sitio, logrando sofocar las llamas antes de que se extendieran a los otros negocios.

Las autoridades localizaron tambos de gasolina en la calle, confirmando que había sido incendiado intencionalmente, pero hasta el momento se desconocen los motivos.

Ataque en el negocio “Estef Cosmetics” perteneciente a la influencer Estef Monárrez Foto: Instagram estefmonarrezz

Dicha tienda de cosméticos es propiedad de Estef Monárrez, una creadora de contenidos que da consejos de belleza y, comparte algunas de sus actividades diarias en plataformas digitales.

La mayoría de sus contenidos los sube a TikTok, donde tiene más de 300 mil seguidores, con millones de reproducciones acumuladas. Sin embargo, mantiene otras cuentas activas en Instagram y en YouTube.

Las autoridades no han confirmado si la creadora de contenidos había sido previamente amenazada y tampoco han revelado si ya tienen alguna línea de investigación.

Ataque en el negocio “Estef Cosmetics” perteneciente a la influencer Estef Monárrez Foto: Instagram estefmonarrezz

Marina asegura arsenal en Sinaloa

El pasado domingo, un arsenal integrado por 11 armas largas y 23 artefactos explosivos, entre otros artículos, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, durante un recorrido de seguridad realizado en San Ignacio, Sinaloa.

La dependencia detalló que integrantes de la Cuarta Región Naval realizó un patrullaje terrestre en la localidad Higueras de Ponce, de ese municipio sinaloense, cuando detectaron dos camionetas tipo pick up, que circulaban con exceso de velocidad por una brecha.

Los elementos navales iniciaron una persecución lo que provocó que los tripulantes descendieran de los vehículos para correr hacia la maleza, realizando disparos con armas de fuego.

Durante la revisión de las camionetas, que quedaron en situación de abandono, en el interior se encontraron 11 armas largas, 76 cargadores, más de dos mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversas cintas eslabonadas y 23 artefactos explosivos improvisados, lo que fue asegurado.

La Marina indicó que los explosivos fueron inhabilitados en el lugar por personal naval especializado para, con todo lo asegurado, incluidas las camionetas, ser puesto a disposición del Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

La Armada de México señaló que con operaciones de este tipo se refrenda el compromiso para desmantelar estructuras criminales, y salvaguardar la seguridad y el bienestar de los sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.