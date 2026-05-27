El proyecto más ambicioso del sexenio: la credencialización para unificar al sistema de salud

En entrevista con Crystal Mendivil para Grupo Imagen, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, detalló los principales planes para erradicar la “histórica fragmentación” en el sistema de salud nacional por medio de la credencialización universal que iniciará en el año 2027.

Un Sistema de Salud que esté al servicio de todos los ciudadanos es el objetivo que sexenio tras sexenio se han planteado todos los gobiernos mexicanos y los partidos que llegando al poder los han conformado. Desde atención global hasta comparaciones con naciones europeas que tienen menos del cinco por ciento de la población nacional, las promesas se han quedado cortas.

Sin embargo, esta semana se ha dado a conocer una nueva estrategia que lleva casi dos años en planeación. El reto, ha sido reconocido como “posiblemente el más ambicioso del sexenio” por el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García, quien en entrevista con Crystal Mendivil para Grupo Imagen, describió a la credencialización universal como un plan que busca “erradicar la histórica fragmentación” que existe en el sistema de salud hacia el año 2027.

“Todo el mundo sabe que México tiene históricamente un sistema público de salud fragmentado, están los que tienen IMSS, que son los que tienen un trabajo formal normalmente, están los que tienen ISTE, como yo, que trabajamos en el sector público y todos los demás que no tienen seguridad social que se atienden en el IMSS o en la Secretaría de Salud Estatales, pero esto es algo bastante trágico si uno lo piensa que el nivel de atención, a qué lugar acudir, depende de nuestra condición laboral” comentó Clark.

¿Cómo se va a lograr?

Actualmente, las autoridades de salud implementan la primera etapa de registro que busca afiliar a 15 millones de adultos mayores y personas con discapacidad antes del mes de noviembre. El trámite se gestiona a través de 3 mil módulos distribuidos a nivel nacional, donde los ciudadanos únicamente deben presentar una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y un número telefónico.

Para aquellos pacientes postrados o con movilidad reducida, el enrolamiento se realizará directamente en sus domicilios aprovechando las visitas del programa Salud Casa por Casa, el cual proyecta concretar 18 millones de consultas este año. Además, Eduardo Clark anticipó que el plástico estará vinculado a una aplicación móvil institucional que permitirá a los usuarios ubicar los hospitales disponibles y gestionar sus citas médicas de forma digital.

Formación de doctores, la clave del funcionamiento a futuro

A la par de esta integración del sistema, el funcionario destacó que, para soportar la futura demanda de servicios sin cobro, el gobierno federal aceleró la formación de personal médico y proyecta incorporar a 15 mil especialistas cada año durante la actual administración. Además, subrayó que la unificación institucional estará respaldada por mejoras operativas, como el reciente incremento del 70 por ciento en la recepción de medicamentos respecto al año anterior.

Notas Breves

1. Inversión hospitalaria récord para el sexenio

Con un presupuesto de 181 mil millones de pesos, el plan de infraestructura en salud de la administración contempla abrir 50 hospitales totalmente nuevos, construir torres de ampliación en 45 unidades existentes y reconstruir 55 clínicas con más de un siglo de antigüedad. Este proyecto sumará 9 mil 300 camas adicionales a la red nacional.

2. Alerta y coordinación sanitaria ante el Mundial de 2026

De cara a la realización de la Copa del Mundo de 2026, el Gobierno de México afina un protocolo sanitario en coordinación técnica con Estados Unidos y Canadá para blindar a la región contra el brote del virus del ébola. Las medidas de contención responden a que la selección de la República Democrática del Congo disputará un partido en la ciudad de Guadalajara el próximo 23 de junio. En la entrevista con Grupo Imagen, Eduardo Clark confirmó que en los siguientes días se darán a conocer más detalles de las medidas que se implementarán.