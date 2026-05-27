Sequía agrava incendios forestales en la Sierra Tarahumara, reporta Conafor

La prolongada sequía en Chihuahua ha intensificado los incendios forestales en la Sierra Tarahumara y actualmente se mantiene un despliegue operativo y de apoyo logístico en el municipio de Madera para reforzar la atención que se registra en la región.

La Conafor reporta al momento siete siniestros en curso, con una afectación preliminar de mil 739 hectáreas en la Sierra Tarahumara.

Como parte de los trabajos, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la dependencia realiza supervisiones en las comunidades de La Apachena, Ejido de Madera, Ejido El Largo y Anexos, así como en el ejido Guadalupe Victoria (El Coyote).

Además, suministró víveres y agua embotellada a brigadistas que trabajan en la primera línea de combate, a fin de garantizar su hidratación y alimentación.