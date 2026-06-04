Vinculan a proceso a ocho presuntos integrantes de la red “Del Caballito”

Luego de que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la autoridad judicial diversos datos de prueba contra presuntos integrantes de la red delictiva “Del Caballito”, señalada por la emisión de comprobantes fiscales falsos.

El juez determinó vincular a proceso a Maikol Leonardo “N”, Laura Belén “N”, Luis Alejandro “N”, Elda Leticia “N”, Manuel Alejandro “N”, Montserrat Viridiana “N”, Lilia Eréndira “N” y Salvador “N”, por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.

Durante la audiencia, la autoridad judicial también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, estas personas fueron identificadas como probables integrantes de una organización dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a emitir facturas falsas.

La dependencia federal señaló como posibles líderes de la red a Maikol Leonardo N” y Salvador “N”.

Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas como parte de las indagatorias y se cumplimentaron en días recientes durante diversos cateos realizados en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.

La FGR destacó que la vinculación a proceso derivó del trabajo realizado por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En las acciones también participaron instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).