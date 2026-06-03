Vinculan a proceso a ocho pistoleros del Cártel del Golfo

Un juez federal vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de una célula delictiva del Cártel del Golfo que opera en la zona centro del estado, informó la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tamaulipas.

Los imputados, identificados como Víctor “N”, Luis “N”, Santos “N”, Carlos “N”, Juan “N”, Salvador “N”, Daniel “N” y el exagente policial Marcelo “N”, enfrentan cargos por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas —con agravante—, posesión de cartuchos y cargadores del mismo tipo, así como empleo de mira holográfica.

Como medida cautelar, el juez ordenó su internamiento en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros y fijó un plazo de dos meses para las investigaciones complementarias.

Los ocho hombres fueron capturados el pasado 24 de mayo durante un operativo de elementos de la Guardia Estatal en el ejido Nuevo Morelos, municipio de Abasolo, localizado en la parte central de Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades, viajaban en dos vehículos y les fueron aseguradas cuatro armas de fuego, 16 cargadores, 321 cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

Aunque no lo informaron, se sabe que los detenidos forman parte de un grupo criminal del Cártel del Golfo y que desde abril de 2023 disputa el control territorial de esa región con otros siete municipios que antes eran dominados por el Cártel de Los Zetas Vieja Escuela.