Capturan en Tamaulipas a mujer que cruzaba de Estados Unidos con arma de fuego y cartuchos

Una mujer que ingresaba a México procedente de Estados Unidos fue detenida por elementos de la Guardia Nacional al ser sorprendida con un arma de fuego corta, dos cargadores y más de cien cartuchos, durante una revisión en el puente internacional Nuevo Amanecer-Pharr, en la frontera de Tamaulipas.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad del estado, la conductora viajaba a bordo de una camioneta cuando intentó cruzar la aduana del municipio de Reynosa.

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Reynosa a una mujer que intentaba ingresar desde Estados Unidos con un arma corta, cargadores y más de 100 cartuchos. Especial

Durante una inspección de rutina, los oficiales marcaron el alto al vehículo y, al revisar el interior, encontraron el material bélico oculto.

La mujer fue detenida en el acto y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.

La Vocería de Seguridad exhortó a la ciudadanía a no intentar introducir armamento a territorio mexicano, ya que las sanciones por estos delitos son severas.