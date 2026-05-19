Unidad Anticorrupción destapa desvío de 65 millones de dólares en la extinta Policía Federal

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, derivado de investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad, se lograron acreditar faltas administrativas graves cometidas por exfuncionarios de la extinta Policía Federal.

Como resultado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, además de sanciones económicas.

De acuerdo con el comunicado, dos personas servidoras públicas desviaron el pago de más de 65 millones de dólares estadounidenses, recursos que estaban destinados a cubrir obligaciones derivadas de un contrato firmado en diciembre de 2015 para la prestación de servicios con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

Por estos hechos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a Frida M., ex secretaria general, con una inhabilitación de 20 años e indemnización económica; mientras que Damián C., ex titular de la División de Inteligencia, recibió una inhabilitación de 15 años e indemnización económica.

Las indemnizaciones económicas impuestas ascienden a más de 65 millones de dólares. Además, los hechos fueron denunciados penalmente y actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

La dependencia federal reiteró que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, por lo que llamó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público.