Relevan a jefe policiaco en Hidalgo tras difusión de audio por corrupción

Luego de la difusión de un audio en el que presuntamente se involucra al ahora exdirector de Seguridad Pública Municipal, Julio César Torres Ibarra, en señalamientos relacionados con posibles irregularidades al interior de la corporación, autoridades de Zapotlán de Juárez confirmaron el relevo en el mando policial y anunciaron la llegada de Miguel Ángel Sánchez Silvestre como nuevo titular de la dependencia.

La designación fue realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo debido a que el municipio opera bajo el esquema de Mando Coordinado, con el objetivo de mantener la operatividad de la corporación y fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia en la región.

El cambio ocurre en medio de la controversia generada por un audio filtrado en el que se hacen referencias a presuntos actos indebidos relacionados con elementos de la Policía Municipal, situación que derivó en la separación del anterior responsable de la corporación.

En el audio, el exmando policial fue sorprendido cuando presuntamente pretendía organizar un conflicto con autoridades municipales derivado del despido de dos elementos a quienes se buscaba reincorporar a sus puestos laborales a cambio de impulsar una demanda legal contra la presidencia municipal.

Sobre esta situación, el gobierno municipal indicó que serán las instancias correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.

Autoridades municipales señalaron que el relevo busca garantizar estabilidad institucional y evitar afectaciones en las labores de seguridad pública, además de dar continuidad a las acciones de coordinación con instancias estatales y federales.

Miguel Ángel Sánchez Silvestre cuenta con experiencia en áreas estratégicas de seguridad en la capital hidalguense, donde participó en operativos conjuntos con corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como en labores tácticas y de control de multitudes.