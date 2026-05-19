Abejas atacan a personas cerca de la presidencia municipal de Pachuca, Hidalgo

La presidencia municipal de Pachuca, Hidalgo, fue evacuada de manera preventiva este martes, luego de que elementos de Protección Civil atendieran el reporte de un panal de abejas localizado sobre la calle Miguel Lerdo de Tejada en el centro de la ciudad.

El operativo provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el cierre temporal de la circulación vehicular y peatonal en las inmediaciones del inmueble municipal, mientras personal especializado realizaba las labores de control y retiro del enjambre.

Autoridades municipales establecieron un perímetro de seguridad para reducir riesgos entre trabajadores, comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona, considerada de alta afluencia.

De acuerdo con reportes preliminares, algunas personas sufrieron picaduras antes de que el área fuera acordonada en su totalidad; no obstante, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Las maniobras se prolongaron durante varios minutos y fueron realizadas con equipo de protección especializado. Una vez concluido el retiro del panal, las autoridades restablecieron la circulación y permitieron el reingreso al edificio de la presidencia municipal.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reportar la presencia de enjambres a los servicios de emergencia y evitar manipular este tipo de fauna para prevenir accidentes.

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JCS