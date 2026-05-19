Taxista de aplicación asalta a una joven; le quita sus cosas y cuatro mil pesos

Un conductor de taxi de aplicación fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey en la zona de los Condominios Constitución, luego de ser acusado de presuntamente asaltar a una joven de 20 años tras cancelarle el viaje que había iniciado en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

La captura de Miguel “N”, de 29 años de edad, se registró alrededor de las 13:15 horas en el cruce de la avenida Constitución y la calle Padre Mier.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima solicitó un servicio de transporte a través de una plataforma en San Pedro; sin embargo, al encontrarse a la altura de la colonia Valle del Campestre, el chofer la obligó a bajar del automóvil utilizando palabras altisonantes.

Al descender el conductor se fue del lugar con sus pertenencias, que consistían en unos audífonos valuados en siete mil pesos, una laptop HP de 30 mil, un bolso de mil 200 y cuatro mil pesos en efectivo en su interior.

Tras el incidente, la afectada solicitó de inmediato el apoyo de la policía de San Pedro, lo que activó una alerta entre las corporaciones de seguridad del área metropolitana.

Minutos después de emitirse el reporte, elementos de la Policía de Monterrey que realizaban un recorrido de prevención y vigilancia visualizaron un vehículo Seat Ibiza en color gris, con placas TEJ-233-C, el cual coincidía plenamente con las características del auto denunciado.

Las patrullas le cerraron el paso al sospechoso en el área de los Condominios Constitución. Momentos después de la intercepción, las autoridades confirmaron que el detenido traía consigo las pertenencias de la víctima.

El presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la corporación regiomontana, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Cabe destacar que las autoridades municipales informaron que esta detención forma parte de los resultados de la estrategia de seguridad "Escudo", implementada para mitigar los delitos en la capital del estado.

Taxistas piden que los dejen trabajar en el aeropuerto

Por Aracely Garza

El mes pasado, choferes de taxi por aplicación realizaron una protesta en la Explanada de los Héroes en la Macroplaza para exigir que les dejen trabajar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey luego de los operativos que realizó Guardia Nacional para retirarlos de ese lugar.

En el evento participaron conductores de Uber y Didi que solicitaron el permiso para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey sobre todo ahora que se aproxima la celebración del Mundial de Futbol y que sus servicios serán requeridos por visitantes nacionales y extranjeros.

Cristina Marmolejo, representante del Colectivo de Conductores de Plataforma en Nuevo León, detalló que solicitan “una respuesta al tema del aeropuerto. Estamos a 60 días de empezar el Mundial y no hemos tenido una respuesta a través de la Federación de ese permiso que necesitamos".

En entrevista mencionó que esperan que se abran los espacios de los aeropuertos para ellos para poder laborar sin acoso, sin hostigamiento, así como el retiro de sus unidades y multas de hasta 45 mil pesos.

Yo entiendo todo el esfuerzo que está haciendo el señor gobernador, Samuel García, por llevar a fin esta fiesta que se aproxima, pero indudablemente todos los esfuerzos que se puedan hacer en cuestión de movilidad no van a ser suficientes si estamos esperando que Nuevo León, al ser una de las tres sedes, pues reciba una cantidad fuerte de turistas nacionales e internacionales", explicó.

Recordó que ellos están imposibilitados para realizar viajes desde el Aeropuerto.

Es un acoso, es un hostigamiento (…), te abordan, abordan al usuario, te revisan el celular, te retiran el vehículo, todo eso nos genera multas muy altas que son arriba de los 45 mil pesos", precisó.

Indicó que en Nuevo León hay unos 60 mil conductores afectados con esta situación.

Somos trabajadores formales, pagamos impuestos, hacemos declaraciones ante Hacienda, estamos ya dentro de un Seguro Social y nos siguen tratando como informales y delincuentes", lamentó.

Previo a la protesta que realizaron en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, los choferes efectuaron un recorrido desde varios puntos de Guadalupe, Monterrey y San Nicolás.

Marmolejo compartió que saben que en otra de las sedes mundialistas, Guadalajara, el gobierno estatal ya ha anunció que permitirán que los choferes de aplicación se acerquen a unos 3 kilómetros de Aeropuerto para recoger pasaje.

Detalló que su petición es ante la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) que es la encargada de liberar el permiso correspondiente.

Venimos al gobierno del estado a solicitar la intervención del gobernador Samuel García para que nos dé voz con la Federación para que nos ayude a ser escuchados, para que nos ayude a que nos den una solución definitiva, ya no queremos mesas de diálogo sino van a tener una solución", expuso.

Apenas el pasado 3 de abril, Guardia Nacional realizó un operativo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en el que retiraron a unidades de plataforma.

jcp