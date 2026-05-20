Rescatan a niño de 8 años encerrado en una bodega en Zacatecas

Un operativo de los cuerpos de seguridad pública derivó en el resguardo institucional de Ángel, un menor de ocho años que pasó varias horas bajo llave en el interior de un establecimiento comercial en el municipio capitalino.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia en Zacatecas confirmó este miércoles que asumió la tutela precautoria del infante mientras se deslindan responsabilidades legales.

Los hechos se registraron la noche del pasado lunes 18 de mayo en la comunidad de El Orito. Vecinas colindantes a una bodega de materiales para construcción se percataron de la situación al escuchar los gritos de auxilio provenientes del inmueble, momento en el que se aproximaron para hablar con el menor y solicitar el apoyo de la policía a través del sistema de emergencias.

Durante la espera de las corporaciones, las denunciantes registraron en video el siguiente diálogo con el menor:

—Vecina: Hijo, ¿ahí estás?

—Ángel: ¡Sí!

—Vecina: ¿Cómo te llamas?

—Ángel: ¡Ángel!

—Vecina: Ángel, ¿qué tienes? ¿Cuántos años tienes Ángelito?

—Ángel: ¡Ocho!

—Vecina: ¿Estás lastimado?

—Ángel: No.

—Vecina: ¿Tienes miedo?

—Ángel: ¡Sí!

—Vecina: Ahorita, ahorita te van a sacar.

La postura de la familia: "Fue un error"

De acuerdo con los componentes del expediente, Ángel se encontraba originalmente bajo los cuidados de una tía cuando quedó atrapado. Mario Juárez, dueño del establecimiento comercial, pareja de la mujer y tío del menor, explicó que la situación derivó de una distracción laboral, ya que supusieron que el infante se había trasladado a su domicilio por su cuenta.

El dueño del local y tío de la víctima, Mario Juárez, afirmó que todo fue un error. Omar Hernández

"Como el día de cualquiera nos salió trabajo y estábamos pues demasiado ocupados. Efectivamente sí tuvimos el descuido, porque fue un descuido, un error accidentalmente, que después de habernos desocupado vinimos a guardar aquí la camioneta, como un día cualquiera, y y sí, efectivamente aquí el niño se quedó en una de las camionetas ahí dormido, sin embargo, nosotros no nos percatamos", detalló el propietario.

Las ciudadanas que reportaron el incidente permanecieron al exterior de la bodega resguardando el sitio hasta el arribo del comerciante, quien fue localizado en su domicilio por los agentes de seguridad.

Al respecto, Juárez añadió:

"Fueron a mi casa a avisarme la policía y a decirme que el niño estaba aquí guardado y efectivamente. Ya cuando hice rápido de venir, pues ya estaba aquí la policía y todo. Pero nomás para reintegrar y volver a recalcar que nunca se dejó con la intención".

Investigación ministerial y amenazas en plataformas digitales

A raíz del aseguramiento, Ángel fue puesto a disposición del Estado. Las autoridades ministeriales y asistenciales confirmaron que el proceso abarca una revisión integral de la dinámica familiar, por lo que no se descarta que los hermanos menores de Ángel también sean trasladados de forma preventiva a las instalaciones de la casa cuna local.

Con relación al futuro legal del núcleo familiar, Mario Juárez acotó:

“Está en investigación, hasta que se se concluya las investigaciones a ver qué se determina, ya según la que dictamine el juez”.

El caso cobró notoriedad debido a la difusión del video grabado por las vecinas en redes sociales. Sin embargo, la exposición digital del material audiovisual ha detonado una ola de amenazas que, según los reportes, ponen en riesgo la integridad física de los cuidadores del menor.

Frente a las diversas versiones que circulan en el sector, el procurador del Menor en el estado, Álvaro García, guardó cautela sobre el dictamen definitivo del caso:

"Tenemos muchas versiones de vecinos, tenemos cosas y datos preliminares, no tenemos la certeza", argumentó el funcionario.

Finalmente, el tío del menor pidió frenar los juicios sumarios en plataformas digitales en tanto las autoridades no concluyan los peritajes correspondientes:

"Que no, nomás por hablar, cuando en realidad no les consta cómo estuvieron las cosas. No porque lo diga yo, pero uno está uno está consciente cómo efectivamente sucedió todo", concluyó.