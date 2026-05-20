Catean 12 “smoke shops” en Querétaro; hay seis detenidos

Como parte de investigaciones por narcomenudeo, autoridades estatales y federales realizaron 12 cateos simultáneos en establecimientos tipo “smoke shop” ubicados en los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, donde fueron detenidas seis personas y asegurados ocho inmuebles.

Los operativos se desplegaron en colonias como Millenio III, Bosques del Acueducto, Centro, Santa Fe Juriquilla, Cerrito Colorado, El Mirador, Tejeda y El Pueblito, entre otras zonas. Las acciones estuvieron encabezadas por elementos ministeriales y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales.

Durante las diligencias fueron aseguradas gomitas, bebidas y otros productos comestibles presuntamente elaborados con sustancias ilícitas. Además, se localizaron aceites, productos con CBD y THC, hierba seca con características similares a la mariguana, dinero en efectivo, documentos y equipos DVR.

Las propiedades intervenidas quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.