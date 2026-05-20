Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria prevé 9 obras en Michoacán

El estado de Michoacán contará con nueve obras de infraestructura médica como parte del Plan Nacional implementado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con estos proyectos, la entidad sumará 466 nuevas camas censables al sistema de salud pública, según datos oficiales.

La estrategia federal proyecta una inversión de 181 mil millones de pesos a nivel nacional. Este presupuesto está destinado a la construcción de 50 nuevos centros hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el programa IMSS-Bienestar.

Asimismo, el plan contempla la ampliación de 47 unidades y la sustitución de otras 55 en todo el país.

A la fecha, el gobierno federal reporta la conclusión de 29 proyectos en territorio mexicano, de los cuales tres corresponden a territorio michoacano y ya se encuentran operativos o en vías de consolidación.

Entre las obras finalizadas destaca el hospital del IMSS en el municipio de Uruapan, el cual requirió un presupuesto conjunto entre la federación y el estado cercano a los mil 400 millones de pesos.

A esta infraestructura se suma el hospital comunitario del IMSS-Bienestar en Maruata, perteneciente al municipio de Aquila. Esta obra contó con una asignación superior a los 330 millones de pesos y tuvo como objetivo sustituir las instalaciones de la antigua clínica que resultó dañada tras el sismo registrado en septiembre de 2022.

El tercer proyecto concluido corresponde a la primera etapa del hospital comunitario de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. Para este complejo se ejercieron 273 millones de pesos en coinversión federal y estatal, además de un monto específico de 99.8 millones de pesos por parte del Gobierno de México para el rubro de equipamiento. Las autoridades informaron que la segunda etapa de esta obra habilitará servicios adicionales para avanzar en los compromisos de justicia social con los pueblos originarios de la región.

Obras

Además, actualmente se encuentran en desarrollo los trabajos del nuevo hospital general del IMSS-Bienestar en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado en Morelia. Este complejo cuenta con una asignación presupuestal que supera los 4 mil millones de pesos.

De igual forma, continúan los trabajos de construcción en la clínica hospital de Cherán y las labores de rescate y remodelación del antiguo hospital del ISSSTE, Vasco de Quiroga, también en la capital michoacana.

Finalmente, el cronograma de la Secretaría de Salud federal señala que en el mes de junio de este año iniciará la construcción del hospital de Zitácuaro, proyecto que tiene programada una inversión de mil 500 millones de pesos para su ejecución.