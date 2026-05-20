China busca fortalecer compra y exportación de sorgo sinaloense

Por Salma Pimentel

El Gobierno de Sinaloa informó que autoridades y empresarios de China reafirmaron su interés en adquirir y exportar sorgo sinaloense hacia el mercado asiático, debido a la calidad internacionalmente reconocida del grano producido en la entidad.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, sostuvo un encuentro con funcionarios chinos en compañía del alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, así como autoridades estatales y empresarios de la región norte del estado.

La reunión forma parte del seguimiento que mantiene el gobierno sinaloense con representantes del país asiático para abrir nuevas alternativas de exportación de granos y productos agrícolas, además de impulsar la diversificación de mercados y la reconversión de cultivos en la entidad.

La comitiva china estuvo integrada por Qi Hongbin, consejero encargado de asuntos comerciales; Li Kaihang, responsable del Departamento de Agricultura; y Chen Lan, intérprete de español del gobierno chino.

De acuerdo con Bello Esquivel, durante el encuentro se fortaleció el interés por concretar exportaciones de sorgo sinaloense, destacando la calidad del producto y la capacidad de producción del estado.

Como parte de las actividades, la delegación realizará recorridos por silos, bodegas e instalaciones portuarias en Topolobampo, donde se revisará la infraestructura logística y de almacenamiento para garantizar una relación comercial sostenible.

El funcionario estatal señaló que esta oportunidad representa también una alternativa estratégica para la reconversión de cultivos en Sinaloa, debido a que el sorgo requiere menor cantidad de agua para riego en comparación con otros productos como el maíz, lo que permitiría un uso más eficiente del recurso hídrico.