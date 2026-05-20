Captan a policías de Chiapas torturando a detenidos

En grupos de WhatsApp circulan videos en los que se ven a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de Chiapas torturando a dos supuestos roba autos.

Entre los policías aparecen un supuesto Pakal y uno de la Guardia Estatal.

En ambos videos se escucha hablar a los policías cuando cubren con una bolsa negra a uno de los detenidos para que confiese el delito.

En otro video más se observa el rostro de un detenido dentro de una bolsa nylon trasparente cuando lo intentan asfixiar.

En el primer momento se ve a la persona sentada en un sillón, en el segundo en una silla y al parecer el lugar es un gimnasio.

Los videos aparecieron luego de que la Fiscalía de Chiapas detuvo a cuatro personas, entre ellas un Pakal, implicados en la desaparición forzada de Elías Alonso Urbina, exmiembro de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, ocurrida el 19 de febrero de este año.

Reproducir Los videos fueron publicados en grupos de WhatsApp

Postura del gobernador

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, pidió este miércoles al fiscal estatal, Jorge Luis Llaven, investigar al grupo de policías del Ministerio Público y de la Fuerza Pakal que aparecen en los videos difundidos en redes torturando a dos presuntos criminales.

En tanto, el fiscal Jorge Luis Llaven ordenó de manera inmediata el inicio de una carpeta de investigación para recabar los datos de pruebas suficientes que permitan deslindar responsabilidades.

“Designé a un grupo especial del Ministerio Público para liderar la investigación y que este lamentable hecho sea esclarecido”, detalló en sus redes sociales el fiscal.

Publicación del fiscal en Facebook Foto: Especial

JCS