Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para acusar a Bermúdez Requena por crimen organizado

La Fiscalía General de Tabasco tiene los días contados para acusar formalmente a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública del estado identificado como "El Abuelo" o "Comandante H", presunto líder de la organización criminal "La Barredora".

Este martes venció el plazo de investigación complementaria que el juez de control Ramón Adolfo Brown Ruiz había concedido al ministerio público tabasqueño, encabezado por Óscar Vázquez Landeros, quien ahora dispone de apenas 15 días hábiles para formular la imputación formal contra el exfuncionario.

Bermúdez Requena permanece recluido en el penal federal del Altiplano desde que fue vinculado a proceso en septiembre de 2024, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Desde entonces, la fiscalía tabasqueña tuvo tres meses para fortalecer su carpeta de investigación, término que venció en diciembre de 2025 y fue prorrogado hasta este martes. Con el tiempo agotado, la autoridad ministerial deberá demostrar que cuenta con los elementos suficientes para sostener la acusación en un juicio oral.

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