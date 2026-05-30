Sheinbaum inaugura obras en el AICM: Inversión fue de 6 mil 500 mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la primera etapa de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez cuya inversión fue de 6 mil 500 millones de pesos.

“Son 6 mil 500 millones de pesos de inversión y esa inversión es muy importante que sepan es de los autogenerados del aeropuerto. No se dio presupuesto público para el aeropuerto, sino que, de los propios autogenerados, de los rentable, que es el aeropuerto, se invirtió para la mejora. Todavía falta una segunda y tercera etapa que ya la vamos a desarrollar, pero lo principal ya está hecho”, destacó.

45 millones de visitantes

La presidenta de la República Claudia Sheinbaum afirmó que lo prioritario es dar un mejor servicio a los 45 millones de visitantes.

Sheinbaum Pardo recordó que en la administración pasada se planeó cerrar el AICM para dar paso al aeropuerto de Texcoco, sin argumentos.

La jefa del Ejecutivo aseguró que en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se realizaron las acciones para evitar el hundimiento de la Terminal 2 además de la implementación del Aeropuerto Felipe Ángeles.

“Siempre dijimos que era absurdo cerrar el aeropuerto. Ya olvídense los problemas ambientales, estructurales y hacer un aeropuerto en Texcoco, ¿Qué sentido tenía quitarle el aeropuerto a la Ciudad de México? Si es un aeropuerto bien ubicado, reconocido, más bien había que mejorar el aeropuerto de la Ciudad de México y en todo caso hacer un aeropuerto en otro sitio que complementara la saturación que evitara la saturación y complementara las operaciones de la zona metropolitana en Valle de México”, criticó.

Total de 10 mil millones de pesos

El director general de Grupo Aeroportuario Marina, Juan José Padilla Olmos, informó que se han invertido aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos, de un programa total estimado en 10 mil millones de pesos.

“El objetivo de esta remodelación funcional y modernización integral es brindar una mejor experiencia a todas las personas pasajeras y usuarias del aeropuerto, garantizando altos niveles de seguridad operacional y aeroportuaria”, explicó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada destacó que el AICM es la puerta de entrada del mundo a México.

Al participar en la Inauguración de Obras en el AICM, como parte de la primera fase, la mandataria capitalina resaltó que su gobierno apoya con intervenciones artísticas en el aeropuerto.

“Aquí pasan millones de personas al mes al año 45 millones de personas al año y 300,000 vuelos y pasajeros 200,000 pasajeros diarios entre pasajeros y trabajadores millones de personas llegan cada año”, declaró.