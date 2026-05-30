Surgen nuevas víctimas de la Clínica Détox en Puebla '¡Para! ¡Me duele!'

Sofía fue atendida en la misma camilla donde habría muerto Blanca Adriana, la mujer que se sometió a una cirugía de liposucción, pero que murió y su cuerpo fue arrojado en un paraje de Tlaxcala.

El caso de Sofía

Sofía narró que se sometió a una liposucción con micro- aire 9 días antes de la desaparición de Blanca, dijo que el procedimiento lo hizo Diana Alejandra, su hijo Carlos y Karen, la asistente.

Clínica Détox falsa

Mencionó que cuando vio el video donde 3 personas cargaban en cuerpo de Blanca Adriana y lo subieron a un auto, los reconoció de inmediato.

Imagen Noticias de la Noche platicó con otras tres pacientes de la Clínica Detox, que fueron atendidas en los últimos 5 meses, todas pagaron 14 mil pesos por una liposucción y todas sufrieron secuelas. El esposo de Sofía grabó parte del procedimiento quirúrgico, confiaron en que Diana Alejandra era médico cirujano, no le pidieron sus credenciales. Pero el primer foco rojo que detectó fueron las instalaciones.

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La supuesta médica le dijo que llevaba como 6 años haciendo sus procedimientos.

El caso de Mía

A otra paciente identificada como Mía, la falsa doctora sí le mostró una cédula profesional a nombre de Diana, una médico cirujano originaria de Morelos. La paciente dijo que nunca le solicitó ningún tipo de estudio preoperatorio, dice que el procedimiento duró 3 horas y las molestias empezaron a la mitad del mismo. Asegura que la falsa doctora le lastimó la cadera y que, aunque le pidió que se detuviera, no lo hizo.

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Tras la lipo, la supuesta doctora le dijo que al día siguiente ya podía ir a trabajar y que no necesitaba ningún cuidado postoperatorio. Dijo que al día siguiente amaneció con la panza negra. Días más tarde le salieron llagas y supuraban pus. Dijo que pidió una segunda opinión con un médico especialista y le confirmó que una parte estaba infectada. Menciona que hasta la fecha le duelen las cicatrices de la liposucción y su estómago tiene fibrosis.

Sofía sigue en recuperación, usa faja todo el día, todos los días, si se la quita, se le forman bolas de grasa que la lastiman.

La pseudo cirujana aún no ha sido detenida.