Vinculan a proceso a Hernán ‘N’, exsecretario de Seguridad de Tabasco, por desaparición forzada

Este sábado 4 de abril, un juez de Control en Villahermosa, Tabasco, determinó vincular a proceso al ex secretario de Seguridad de la entidad, Hernán “N”, por el delito de desaparición forzada de personas.

La audiencia de vinculación había iniciado el 1 de abril, pero la defensa solicitó más tiempo para analizar la situación legal. Finalmente, el juez resolvió continuar con el proceso judicial en contra del exfuncionario.

A finales de marzo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplió una orden de aprehensión contra Hernán “N”, señalado además como supuesto líder del grupo delictivo “La Barredora”, en el marco de una investigación por desaparición forzada.

El exsecretario ya era investigado en la entidad por secuestro y extorsión, y ahora se suma el nuevo cargo de desaparición forzada. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas otras investigaciones en su contra por delitos de carácter federal.

El titular de la Fiscalía estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, confirmó que Hernán “N” permanecerá detenido en el penal del Altiplano, Estado de México, y que la etapa intermedia de su juicio se llevará a cabo de manera virtual.

¿Quién es Hernán “N”?

Hernán “N” fue un funcionario público en Tabasco, donde se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Su carrera política estuvo marcada por la cercanía con López, con quien compartía amistad desde la juventud.

Desde 2018 existían alertas de inteligencia federal que lo vinculaban con la delincuencia organizada. Aun así, fue designado como jefe de la policía estatal, lo que generó críticas sobre la falta de filtros en su nombramiento.

Cómo fue detenido

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones contra Hernán “N” por corrupción y lavado de dinero. En 2025, se giró una orden de aprehensión en su contra, y posteriormente fue buscado por la Interpol, lo que evidenció la gravedad de los cargos. Su captura se produjo tras meses de estar prófugo, en un operativo coordinado con autoridades federales.

Conexiones con Adán Augusto López

La relación entre Hernán “N” y Adán Augusto López ha sido uno de los puntos más polémicos del caso. Excélsior informó que López conocía los antecedentes de Bermúdez Requena y aun así lo integró a su gabinete de seguridad en Tabasco.

Cuando el caso salió a la luz, Adán Augusto guardó silencio, mientras el gobierno federal descartó que existiera algún tipo de protección hacia el exfuncionario. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que su administración no encubría a Hernán “N” y pidió al gabinete de seguridad explicar cómo se permitió que alguien con antecedentes criminales llegara a ocupar un cargo tan relevante.