Lanzarán spots para prevenir enfermedades y consumo de alimentos irregulares

Con el objeto de prevenir enfermedades, contagios y consumo de alimentos y productos irregulares, iniciará una amplia campaña en radio y televisión para que la población se mantenga informada.

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De esta forma, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) firmó un convenio de colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) para desarrollar y difundir contenidos informativos dirigidos a la población.

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Riesgo para la salud

Esta alianza impulsará campañas sobre inocuidad alimentaria, prevención del consumo de productos irregulares y difusión oportuna de alertas relacionadas con insumos que hayan roto la cadena legal de comercialización y representen un riesgo para la salud.

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Asimismo, se promoverán contenidos sobre farmacovigilancia, tecnovigilancia y otros temas prioritarios en materia de prevención y protección contra riesgos sanitarios.

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Durante la firma del convenio, el comisionado federal de COFEPRIS, Víctor Hugo Borja Aburto, destacó que la labor de la autoridad sanitaria abarca un amplio campo regulatorio relacionado con productos y servicios de impacto directo en la salud de la población.

“Autorizamos, analizamos y vigilamos diversos productos como alimentos procesados, medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y suplementos alimenticios.

“Además, supervisamos establecimientos que ofrecen servicios de salud y analizamos la calidad del agua de mar, entre otras actividades”, señaló.

Borja Aburto también destacó el nuevo modelo regulatorio de la Cofepris, basado en la simplificación de trámites para reducir tiempos de atención, revisión y autorización de insumos para la salud, así como en el mecanismo mediante el cual se reconocen autorizaciones emitidas por agencias regulatorias internacionales.

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Por su parte, el encargado de despacho de la Presidencia del SPR, Jenaro Villamil, reconoció la relevancia de Cofepris en la vida cotidiana de la población, al regular 17 sectores vinculados con la salud pública, así como la importancia de difundir contenidos de prevención de riesgos sanitarios.

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Sistema Público de Radiodifusión

“El SPR abre sus puertas para difundir, con un lenguaje claro y pedagógico, temas relacionados con esta comisión federal mediante contenidos que contribuyan a fortalecer una cultura de prevención”, precisó Villamil Rodríguez.

Como parte del convenio, Cofepris aportará información técnico-científica especializada, mientras que el SPR participará en la preproducción, producción, postproducción y coproducción de materiales audiovisuales y radiofónicos sin requerir recursos presupuestales.