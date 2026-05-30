Detienen a alcalde de Cuautla; suman 85 funcionarios 'frenados' por Operativo Enjambre 

A través de sus redes sociales el titular de la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que el alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús “N”, fue detenido este sábado por elementos del Gabinete de Seguridad federal en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República.

¿Qué más se sabe?

La captura forma parte del llamado Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno de México. De acuerdo con Harfuch, la acción fue posible gracias a trabajos de inteligencia realizados por el Centro Nacional de Inteligencia.

La detención ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad en Morelos, implementado desde finales de abril, y se suma a una serie de operativos que han derivado en la captura de decenas de servidores públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Más detenidos

Con este caso, ya suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en distintas entidades del país, entre ellos siete alcaldes en funciones. El Gobierno federal reiteró que mantendrá la política de cero impunidad ante cualquier posible vínculo entre autoridades y grupos del crimen organizado.