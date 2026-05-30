Operativo del Ejército desata balaceras y narcobloqueos en Zitácuaro

En el municipio de Zitácuaro, Michoacán, se desató una ola de violencia, con enfrentamientos armados, narcobloqueos, vehículos quemados y daños a tiendas de conveniencia, lo que originó que diversas actividades quedaran suspendidas.

Los primeros informes señalan que fue tras un operativo del Ejército, en la comunidad de Aputzio de Juárez, que integrantes de grupos delictivos respondieron con ataques contra las fuerzas castrenses.

Reproducir Zitácuaro en alerta máxima tras choques entre presuntos delincuentes y el Ejército Mexicano

El estruendo del enfrentamiento rompió la calma de la zona rural, obligando a los habitantes a paralizar actividades ante el temor de ser presas de la violencia.

Como táctica de distracción y para frenar el avance de corporaciones policiales, el grupo criminal trasladó el caos a las carreteras.

Sujetos armados interceptaron a conductores de carga, de transporte público y vehículos particulares para despojar a los civiles de sus unidades bajo amenazas.

Los delincuentes las utilizaron para cerrar la circulación y, posteriormente, les prendieron fuego.

Columnas de humo negro se alzaron sobre los accesos viales. La parálisis fue total en varios puntos estratégicos del municipio, mientras las fuerzas de seguridad intentan recuperar el control de las vías.

No se han reportado detenciones por los hechos de violencia. Especial

Las autoridades no han confirmado el saldo derivado del operativo en Aputzio, o de los disturbios posteriores en la ciudad.

Zitácuaro permanece en estado de alerta máxima.