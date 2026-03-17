Viene recorte el Senado con plan B

Aunque no se necesita un cambio constitucional o legal para lograrlo, el plan B que se presenta hoy martes incluye un recorte de 15% al presupuesto del Senado de la República, que se traduce en una disminución de 765 millones de pesos, porque desde el criterio de Morena cuenta con dinero de sobra para realizar sus tareas fundamentales.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, dado que el Senado ya no transparenta ni esa información, para este 2026 tiene un presupuesto de egresos por cinco mil 103 millones 817 mil 38 pesos; de ellos, 63.97%, es decir, tres mil 259 millones 694 mil 465 pesos van al rubro de Servicios Personales.

Así, el recorte de 15% de su presupuesto implicará que sus actividades deberán desarrollarlas con un máximo de cuatro mil 338 millones 244 mil 482.3 pesos.

El Senado entrará en el paquete de recortes de presupuesto a los congresos estatales y ayuntamientos, que buscan generar ahorros para la administración pública federal, estatal y municipal, a fin de canalizar ese dinero a obra pública.

Sin trabas en el Senado

Excélsior, la disminución del presupuesto del Senado no registró objeción por ninguno de los participantes en la mesa de diálogo, entre quienes estaban senadores de Morena, PVEM y PT, aunque no hay claridad de si esa disminución presupuestal se aplicará en el presupuesto que ya se ejerce en este 2026 o está planeado para aplicarse por primera vez en el próximo año.

A raíz de la polémica que desató el entonces líder de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, porque la Cámara de Diputados no le entregó el presupuesto que solicitó para 2025, el 18 de diciembre del 2024

Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena. Archivo

Excélsior informó que en este siglo, el gobierno federal y la Cámara de Diputados le negaron al Senado el presupuesto que solicitó en 16 de 26 ocasiones; es decir, 61.5% de las veces, incluso con hasta en 891 millones de pesos menos, como ocurrió para el año 2005; sólo en cuatro ocasiones le dieron más y en seis le autorizaron lo que pidió.

En diciembre de 2024 los morenistas en el Senado se quejaron, porque la Cámara de Diputados no le autorizó el presupuesto por cinco mil 227 millones 717 mil 38 pesos que solicitó y le aprobaron cinco mil 103 millones 817 mil pesos; es decir, 123 mil 900 menos de lo que pidió, aunque es 148 millones 635 mil 11 pesos superior al que ejerce en este año.

Para 2024, sin embargo, el Senado solicitó un presupuesto de cinco mil 365 millones 558 mil 51 pesos, pero le autorizaron cuatro mil 955 millones 182 mil 27 pesos; es decir, 410 millones 376 mil 24 pesos menos de lo que pidió, a pesar de tratarse de un año de fin de Legislatura, en la que hay que pagar liquidaciones a miles de empleados.

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Proyectos

La revisión hecha a las solicitudes de presupuesto que contienen los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, desde el año 2000 hasta el 2025, permiten observar que dentro de las 16 veces que los diputados federales le dieron menos dinero del que pidió el Senado, en todo el sexenio de Vicente Fox se tuvo la mayor merma de su presupuesto.

Para los años 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006 el gobierno federal y la Cámara de Diputados, entonces dominada por las alianzas estratégicas de la oposición, porque el PAN no tuvo ni la mayoría absoluta del pleno, el presupuesto del Senado fue hasta 891 millones de pesos menor a lo que pidió y en el 2004 fue incluso menor a lo que ejerció un año antes.

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Sólo en los años 2003, 2012, 2013, 2016, 2019 y 2020, que representan 23% de las veces, el Senado logró que le dieran lo que solicitó, aunque en el año 2019 pidió mil millones de pesos menor al que se ejerció en el 2018, por lo que el monto fue menor. En los años 2007, 2008, 2011 y 2022, logró que le dieran hasta 636 millones de pesos más a lo que solicitó.

FRE