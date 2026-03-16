Monreal pide mesura por futuro de Plan B

El líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el llamado Plan B en materia electoral aún debe sortear varios pasos antes de ser aprobada y pidió no “echar las campanas al vuelo”.

Monreal acudió la noche de este lunes a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y revisar la agenda legislativa y la iniciativa de reformas legales en materia electoral.

“No hay que lanzar las campanas al vuelo hasta que sea derecho vigente porque como es constitucional la reforma tiene que ir a los estados, al menos la mitad más uno tienen que respaldar.

“Yo espero que todo salga bien, porque ya hasta se firmó, pero yo soy así, hasta cuando ya tenga la declaratoria de constitucionalidad es cuando afirmo una u otra cosa”, expuso Monreal a su llegada a Palacio Nacional.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados puntualizó que el llamado Plan B son una serie de reformas en materia electoral que sí representan un cambio relevante en el tema.

“Es profunda la reforma, por más que la han querido minimizar o decir que es una mini reforma, la verdad es que es una reforma de contenido profundo”, expuso el diputado federal de Morena.

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JCS