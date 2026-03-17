Tres feminicidios en menos de 24 horas sacuden a Guanajuato

En un lapso menor a 24 horas, el estado de Guanajuato registró tres feminicidios que han conmocionado a Huanímaro y León.

La noche del pasado sábado, dos jóvenes fueron asesinadas a golpes y sus cadáveres, arrollados por la camioneta de los victimarios para luego ser arrojadas al acotamiento de una carretera.

Mientras tanto, el domingo, una joven de 21 años fue estrangulada por su novio de 17, dejando una niña huérfana.

En Huanímaro, al sur de Guanajuato, en una comunidad rural vecina llamada La Lobera, Andrea y Nayeli, habían salido presuntamente con tres muchachos, pero en la convivencia algo salió de control. Las chicas fueron violadas y asesinadas a golpes.

Los cuerpos son velados en sus propios hogares y los habitantes de Huanímaro guardan silencio por miedo; sin embargo, ya se organiza una marcha en silencio para exigir justicia a las autoridades, que se llevará a cabo el próximo domingo.

Mientras tanto, Madeline fue encontrada muerta en su vivienda, localizada en la colonia Nuevo Amanecer, en la ciudad de León.

Habría sido asfixiada con un lazo y las sospechas recaen sobre su pareja.

Vecinos vieron al adolescente sacar sus pertenencias de la vivienda de la joven.

BUSCADORAS 'RASCAN' EN FOSAS

Colectivos de madres buscadoras acudieron al inicio de la quinta intervención de las fosas de Jojutla, Morelos, donde se han localizado casi 400 cuerpos, y hasta este momento, sólo dos han sido identificados. En Sonora, durante una jornada realizada en días pasados hallaron 24 cuerpos en fosas ilegales.

En Morelos, la crisis forense, refirieron las buscadoras, es tal que en los mismos refrigeradores del Semefo hay saturación, debido a la ausencia de identificación que provoca la permanencia de los cadáveres antes ser entregados a las personas que reclaman los cuerpos como familiares.

Amalia Hernández, integrante del colectivo Buscadoras de Fosas de Jojutla y Tetelcingo, explicó, “al día de hoy sólo hay dos personas identificadas de todos los trabajos desde 2017 a la fecha. Casi 400 cuerpos... bueno, más o menos, que nos habla de que la Fiscalía no está realizando su trabajo en el tema de identificación, lo que nos lleva a denominar una crisis forense”.

Las diligencias incluyen derribar la barda perimetral del panteón Pedro Amaro, de Jojutla, ya que se presume que debajo de ella podría haber más cadáveres en lo que hoy es una calle, la zona de exploración se ha ido extendiendo, ya que los funcionarios que incurrieron en la inhumación ilegal de los cadáveres no han dicho la ubicación y la extensión de dichas fosas.

Por otra parte, en Sonora, a través de redes sociales, el grupo Buscando a Jonas de Puerto Peñasco, activistas informaron que los días 12, 13 y 14 de marzo se realizaron jornadas de rastreo en Sonoyta, colindante con Lukeville, donde reportan el hallazgo de 22 cuerpos.

-Pedro Tonantzin y Daniel Sánchez Dórame

cva*