Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM sobre ‘plan B’; mañana se envía la propuesta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este lunes 16 de marzo de 2026 a la iniciativa denominada plan B correspondiente a la reforma electoral que propuso y que en una primera instancia fue rechazada por diversas fuerzas políticas.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo confirmó en su conferencia mañanera el acuerdo que se alcanzó con el Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista (PVEM) sobre plan B, con el fin de ser enviado a la brevedad para su aprobación.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo reveló que mañana se enviará al Congreso la iniciativa correspondiente, cuyo eje central busca reorientar recursos destinados a congresos locales y regidores hacia obras y servicios públicos en municipios y estados.

Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública. Ese es el principal acuerdo. Como lo he dicho, nosotros seguimos luchando contra los privilegios”, mencionó.

Sin que esté definida aún la cámara de origen (San Lázaro o el Senado), la mandataria explicó que recorrerá un día más la fecha planeada para el proyecto de reformas, que inicialmente se proyectó que sería enviado hoy.

¿De qué trata el plan B?

Luego de que en la Cámara de Diputados no hubiera consenso y se rechazara la propuesta inicial de reforma electoral, impulsada por la presidenta Sheinbaum, la mandataria presentó un plan B del cual resaltan tres puntos importantes.

Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales, con el recorte de presupuestos y reducción de curules. Disminuir los privilegios que persisten en municipios, con la reducción de regidores y presupuestos. Fortalecer la consulta popular.

Por último, y según lo referido por la primera presidenta del país, el plan B busca esencialmente disminuir los privilegios de los funcionarios en los estados y fortalecer la participación popular.

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fdm