Plan B electoral: ¿Qué pasará con las regidurías y la representación proporcional?

La reducción en el tamaño de los ayuntamientos, que se incluye en el llamado plan B electoral, no eliminará la representación proporcional en el nuevo universo de 15 regidurías como número máximo, a fin de que las minorías políticas mantengan los espacios que les permitan participar en la toma de decisiones y no se allane un camino al resurgimiento del partido único.

Benjamín Robles Montoya, integrante de la dirigencia nacional del PT y quien fue parte de la construcción de los acuerdos para el diseño del Plan B, explicó que esa fue la razón fundamental por la que este punto tuvo el respaldo de los tres partidos que conforman el oficialismo actual, porque se garantizó que se mantendrá la pluralidad y no se avanzará al partido único.

De hecho, desde el domingo, el dirigente nacional del PT y actual coordinador de los senadores de ese partido, Alberto Anaya, explicó que el Plan B no trastoca las conquistas políticas que se lograron en 1977; que es el año en que se incluyó la representación proporcional para dar entrada a las minorías políticas que jamás ganaban puestos de elección popular.

Marco constitucional

El numeral uno del artículo 115 constitucional establece que:

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad”.

Y el numeral octavo dispone que “las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios”.

El caso de los ayuntamientos "macro"

El pasado 12 de marzo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mostró una lista de 29 ayuntamientos que tienen el mayor número de integrantes en los ayuntamientos. En el primer lugar está Monterrey, con 28 regidurías, explicó la presidenta de la República.

La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León ordena que “para determinar el total de miembros del Ayuntamiento se estará a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, tomando como base el número de habitantes del último censo de población, de acuerdo a lo siguiente:

Municipios hasta 12,000 habitantes: Habrá un Presidente Municipal, el Síndico Municipal, cuatro Regidores de mayoría relativa y los Regidores de representación proporcional que correspondan.

Habrá un Presidente Municipal, el Síndico Municipal, cuatro Regidores de mayoría relativa y los Regidores de representación proporcional que correspondan. Municipios de 12,001 a 50,000 habitantes: Habrá un Presidente Municipal, dos Síndicos, seis Regidores de mayoría relativa y los Regidores de representación proporcional que correspondan.

Habrá un Presidente Municipal, dos Síndicos, seis Regidores de mayoría relativa y los Regidores de representación proporcional que correspondan. Municipios con población mayor a 50 mil habitantes: Habrá un Presidente Municipal, dos Síndicos y los siguientes Regidores: en el caso de mayoría relativa, seis Regidores más uno por cada cien mil habitantes o fracción que exceda de dicha cifra; y en el caso de los Regidores por representación proporcional, los que correspondan.

Los municipios con más habitantes podrán tener más regidurías. Cuartoscuro

Ahorros y plazos

De acuerdo con lo pactado en la mesa de diálogo para la integración del plan B, el número de regidores se disminuirá para que sean en total 15, pero siempre se contará con regidurías de representación proporcional para que las minorías tengan voz y voto en las decisiones de política pública que se tomen.

El destino de los recursos: El dinero que se ahorre al momento de ajustar las regidurías se canalizará a obra pública municipal.

¿Cuándo entraría en vigor? La aplicación del nuevo criterio, de que no podrán superar las 15 regidurías, se aplicará hasta que concluyan los actuales periodos de quienes están en los puestos, de acuerdo con la información obtenida sobre el contenido del plan B.