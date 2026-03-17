Galardonarán a periodistas en NL; entre ellas, corresponsal de Grupo Imagen

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora cada 8 de marzo, un grupo de periodistas serán reconocidas por su labor y trayectoria en Nuevo León.

Los reconocimientos, que se entregarán por categoría y por antigüedad profesional, son avalados por diferentes asociaciones de periodismo en la entidad.

Por categoría, las galardonadas son Sandra González (televisión), Aracely Garza Chantaka (medios impresos), María Rosa Sandoval y Adriana Rodríguez (creadoras de contenido), Teresa González (fotoperiodismo), Esperanza Arméndariz (maestra periodista), Laura Herrera (comunicación social) y Manuela García (empresaria), así como Yadith Valdez y Azucena Uresti (libertad de expresión/ resiliencia).

Angélica Valle, vocera del Comité organizador, expuso que se trata de reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en el periodismo, no sólo las que destacan por su pluma o porque aparecen en pantalla, sino todas las que hacen una labor dentro del medio.

Hay muchas mujeres que están detrás de cámara o en las redacciones que nunca han tenido una visibilización por parte de la sociedad”, indicó.

Añadió que éste es el segundo año consecutivo en que se entregan los reconocimientos a mujeres periodistas de Nuevo León y el acto que surgió a iniciativa de Rosa Carmen Romero, quien también forma parte del Comité organizador.

Las reconocidas por antigüedad profesional son Leticia Benavides, por 44 años; Gabriela Narváez, Guadalupe Meza, Luz Angélica Mercado, Juana María Nava Castillo y Aracely Garza Hernández, por 40 años. Por 35 años lo recibirán Eloisa Guajardo Cerda, Cecilia Rodríguez, Alma Mireya de la Rosa y Susana Valdés Levy.

Por 33 años, Verónica Valencia y Mónica Agredano Ramírez. Además por 31 años, Gabriela Arzamendi y María de Jesús López; por 30 años, Wendy Aguillón, María Francisca Hernández Pérez, Sofía Sorely Peña y Alma Delia Navarrete. La ceremonia será el próximo 20 de marzo en el Auditorio del SNTE Sección 21.

Los organizadores del acto son la Asociación de Periodistas de Nuevo León José Santos Alvarado, que está presidida por Francisco Zúñiga, y el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León A.C, dirigido por Jesús Óscar González, entre otros.

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