Peritaje identifica desfases entre imagen y sonido en video atribuido a grupo armado

Un análisis digital forense fechado el 21 de julio de 2026 concluyó que un video atribuido a un grupo armado presenta diversas inconsistencias entre el audio y la imagen, lo que, según el documento, apunta a una posible edición o sobreposición del sonido respecto del material audiovisual original. El material pretende involucrar al gobierno de Zacatecas.

De acuerdo con el análisis, uno de los primeros indicios se encuentra en la ausencia total de sonido ambiente, pese a que el video aparentemente fue grabado en una zona boscosa o con abundante vegetación. Los especialistas señalan que en una grabación de este tipo deberían percibirse ruidos naturales como viento, movimiento de hojas, aves o cualquier otro sonido propio de un espacio al aire libre.

El documento destaca que en el segundo 46 del video se observa cómo el viento mueve de forma evidente la ropa y las hojas de los árboles alrededor de la persona que habla. Sin embargo, esos movimientos no tienen correspondencia en la pista de audio, donde no se escucha viento ni el roce de la vegetación.

Reproducir Video

Según el reporte, esta diferencia constituye un indicio de que el audio pudo haber sido remasterizado o agregado posteriormente sobre el video original.

Desfase entre voz y movimientos

Otro de los hallazgos señalados corresponde a una presunta falta de sincronía entre los movimientos del orador y las palabras pronunciadas.

El análisis indica que durante una de las expresiones del mensaje, los movimientos de la mano y del cuerpo del individuo comienzan antes de que inicie la frase en el audio y continúan una vez que ésta concluye, lo que sugiere una discrepancia entre la duración de la expresión corporal y la pista sonora.

Los especialistas consideran que, de ser auténtica la grabación, los gestos y el movimiento de labios deberían mantener una sincronización más precisa con la voz.

Voces sin correspondencia visual

El documento también identifica otra anomalía durante la parte final del video, cuando se escucha el grito de un hombre con un volumen considerablemente mayor al del resto de las voces.

De acuerdo con el análisis, esa voz parece encontrarse muy cercana al micrófono o a la persona que encabeza el mensaje. Sin embargo, al revisar las imágenes cuadro por cuadro, no se aprecia que alguno de los integrantes del grupo se acerque al orador ni al supuesto dispositivo de grabación.

Asimismo, el reporte señala que la diferencia de volumen entre esa voz y el resto de los participantes no encuentra una explicación visual dentro de la escena.

Postura corporal

Otro elemento mencionado en el estudio es que, durante las consignas pronunciadas por el grupo, los participantes permanecen con una postura rígida y muestran escasos movimientos corporales.

Según el documento, este comportamiento no coincide con el audio, donde las expresiones colectivas sugerirían una reacción física más natural y sincronizada. Incluso, indica que algunos movimientos se producen después de que supuestamente ya fueron pronunciadas determinadas frases.

Conclusiones del análisis

Tras revisar el material, el análisis digital forense concluye que existen múltiples inconsistencias entre el audio y el video, entre ellas:

Ausencia de sonidos ambientales pese a tratarse de una grabación aparentemente realizada al aire libre.

Desfase entre la voz y los movimientos del orador.

Diferencias de volumen que no corresponden con la posición de las personas en la imagen.

Falta de sincronía entre las consignas colectivas y los movimientos del grupo.

Con base en esos elementos, el documento sostiene que existen indicios de que la pista de audio habría sido sobrepuesta o editada respecto al video original, aunque el análisis presentado se limita a describir las anomalías detectadas y no determina por sí mismo quién realizó la edición ni el origen del material.