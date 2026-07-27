El King de la autonomía en México

Con una apuesta por la innovación, la eficiencia y la movilidad del futuro, BYD presentó en México la nueva generación de uno de sus modelos insignia.

Durante el lanzamiento, Jorge Vallejo, director general de BYD México, destacó que esta evolución representa un paso estratégico para la marca, al incorporar mayor desempeño, tecnología y eficiencia, con el objetivo de responder a las necesidades y expectativas del consumidor mexicano.Vallejo subrayó que el nuevo BYD KING representa una evolución en diseño, con una silueta más aerodinámica y deportiva, además de incorporar un interior que combina sofisticación, elegancia y funcionalidad, así como avances en seguridad, tecnología y desempeño, al tiempo que conserva la esencia que lo posicionó como el sedán híbrido enchufable más vendido de México.

Jorge Vallejo, director general de BYD México, encabezó el lanzamiento de la nueva generación del BYD KING.

“Esta nueva generación apuesta por una mayor autonomía y una operación más eficiente, con menores costos para el usuario”, mencionó

Nueva generación

Durante la presentación, Oscar Hernández, Head de Product Training de BYD México, sostuvo que el BYD KING se ha convertido en uno de los modelos más importantes dentro del portafolio de la marca gracias a la aceptación que ha tenido entre los consumidores.

Como parte de esa propuesta de valor, el nuevo BYD KING estará disponible con un precio de lanzamiento desde 499 mil 900 pesos, con el que la marca busca acercar esta tecnología a un mayor número de consumidores en México.

"Es el vehículo con la tecnología más accesible y más eficiente que existe", destacó.

Uno de los principales beneficios para los propietarios es el ahorro en el costo de operación, ya que el nuevo BYD KING registra un costo aproximado de 50 centavos por kilómetro recorrido cuando opera en modo 100% eléctrico, una característica que cobra relevancia ante el incremento en los precios de los combustibles.

El nuevo sedán apunta a seguir liderando el segmento PHEV en México.

Además, resumió la propuesta del nuevo modelo como "el vehículo más eficiente y tecnológico que existe en su categoría", al destacar que representa la evolución de la tecnología híbrida enchufable desarrollada por la compañía.Valor práctico

La nueva generación del BYD KING responde a un consumidor que prioriza la eficiencia sobre las tendencias tecnológicas.

Durante el lanzamiento, se mencionó que los usuarios buscan vehículos que reduzcan gastos, simplifiquen los trayectos diarios y permitan recorrer mayores distancias sin depender constantemente de una recarga o de una visita a la estación de servicio.

En ese sentido, la autonomía de hasta 1,680 kilómetros se convierte en uno de los principales diferenciadores del modelo, al ofrecer mayor libertad para recorrer largas distancias con un menor consumo de combustible.

A ello se suma la incorporación de la segunda generación de la Blade Battery, que además de ofrecer un mayor nivel de seguridad, permite aprovechar la infraestructura de carga rápida para recuperar del 0 al 70% de la batería en tan sólo cinco minutos.

Con este lanzamiento, BYD se consolida como una empresa de innovación, respaldada por años de investigación y desarrollo tecnológico para impulsar la movilidad de nueva energía.Red robusta

Más allá del lanzamiento del nuevo BYD KING, se informó que la siguiente etapa de crecimiento estará enfocada en consolidar su operación en México.

Al respecto, Iván Flores, director Comercial de BYD México, explicó que, tras dos años y medio de expansión, la prioridad será fortalecer la experiencia del cliente mediante una red de distribución más amplia, servicios financieros, atención posventa y una mayor disponibilidad de refacciones.

Actualmente, la marca cuenta con más de 100 agencias en el país y brinda servicio a más de 150 mil familias que ya utilizan alguno de sus vehículos.

Como parte de esta estrategia, BYD alista un segundo almacén de refacciones en Monterrey para complementar el centro logístico ubicado en el Estado de México.

De acuerdo con Iván Flores, hacia finales de este año comenzará la implementación de su red de supercargadores, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de carga pública y acompañar el crecimiento del mercado de vehículos electrificados la cual permitirá aprovechar las capacidades de carga de la segunda generación de la Blade Battery.Objetivo global

Ivan Flores, destacó que BYD cuenta con más de 120 mil ingenieros dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías y que han comercializado más de 18 millones de vehículos en todo el mundo.

En México, afirmó que la empresa ocupa el séptimo lugar entre las marcas automotrices y mantiene al BYD KING como el híbrido enchufable más vendido del país, mientras que el BYD DOLPHIN MINI lidera el segmento de vehículos totalmente eléctricos.

Con este lanzamiento, la compañía no sólo renueva uno de sus modelos más exitosos, sino que refuerza su apuesta por acelerar la transición hacia una movilidad más eficiente en México. La combinación de mayor autonomía, innovación tecnológica, una estrategia enfocada en fortalecer su infraestructura y atención al cliente perfila a la marca para competir por el liderazgo de la industria automotriz nacional.