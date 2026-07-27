Educación militarizada no está autorizada; SEP revisará escuelas del país tras caso Dafne

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que revisará a nivel nacional las escuelas que operen bajo un modelo de educación militarizada, luego del feminicidio de la joven Dafne Quintos, ocurrido tras su paso por la academia Doenitz, en Tamaulipas.

El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que este tipo de enseñanza no está permitido por la legislación mexicana y recordó que ni la dependencia a su cargo ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizan instituciones privadas con ese esquema educativo.

No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada. Ni la Secretaría ni la Defensa Nacional valida este tipo de modalidades”, declaró.

El funcionario explicó que el viernes pasado la SEP envió un comunicado a las autoridades educativas estatales —encargadas de otorgar permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE)— para recordarles que la Constitución y la Ley General de Educación no contemplan este modelo.

Asimismo, destacó que la legislación protege a niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de maltrato, mientras que la Nueva Escuela Mexicana se sustenta en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

El secretario reiteró que la impartición de educación militar en instituciones privadas es incompatible con los principios y objetivos establecidos en la Constitución. Alfredo Peña

SEP mantiene contacto con Tamaulipas por el caso

Mario Delgado informó que la dependencia continúa en comunicación con el gobierno de Tamaulipas para dar seguimiento al caso y señaló que ha intentado establecer contacto con la madre de Dafne Quintos.

Sin embargo, explicó que, de acuerdo con la información recibida, los abogados de la familia recomendaron que no mantuviera comunicación con funcionarios públicos. Aun así, aseguró que la SEP seguirá buscando un acercamiento.

El secretario reiteró que la impartición de educación militar en instituciones privadas es incompatible con los principios y objetivos establecidos en la Constitución y en la Ley General de Educación.