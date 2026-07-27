​Sheinbaum felicita a Del Toro y a medallistas mexicanos en Centroamericanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este lunes una felicitación al ciclista mexicano Isaac del Toro por su tercer lugar de la clasificación general en el Tour de Francia, y al equipo de atletas mexicanos que compiten en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Domingo 2026, quienes ocupan el primer lugar en el medallero con 49 preseas.

En reconocimiento a los deportistas, durante la mañanera en Palacio Nacional, se presentaron dos videos en reconocimiento al ciclista de Ensenada, Baja California, y a la delegación que participa en Santo Domingo.

“No creo que estos niños hayan estado ocho horas en el celular”, comentó la mandataria al presentar las imágenes de los deportistas.

Durante la conferencia, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que, en los próximos días, se presentarán detalles de apoyos que se están otorgando a los deportistas que participan en los Centroamericanos.

“Además de las becas que están dando, que iniciaron con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, prácticamente todos los que van a Centroamericanos están becados.

“Incluso, cuando vinieron aquí les dije, ‘si alguien no está, avísenos, para poderlo becar’; entonces, el que tengan más posibilidades, un espacio de entrenamiento, buenos entrenadores, que se resuelva una situación económica, que puedan competir en distintos lugares para poder tener esa experiencia”, explicó la mandataria.