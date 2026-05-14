Víctor Rodríguez: la gestión que marcó a Pemex con fuego, tragedias y deudas

La administración de Víctor Rodríguez al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó oficialmente este jueves 14 de mayo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su renuncia.

En su lugar fue designado Juan Carlos Carpio Fragoso, economista allegado a Luz Elena González, secretaria de Energía, y llega a la petrolera con el mandato de optimizar el perfil de deuda y sanear las arcas de la petrolera más endeudada del mundo.

La gestión de Rodríguez, que duró escasos 18 meses, queda marcada no sólo por la asfixia financiera, sino por una serie de omisiones operativas y accidentes que han cuestionado la seguridad industrial de Pemex.

Del chapopote al fuego

El paso de Rodríguez estuvo salpicado por crisis mal gestionadas. Uno de los puntos más críticos fue el derrame de chapopote en el Golfo de México, donde el entonces director tuvo que admitir públicamente la separación de altos mandos de la petrolera por ocultar e intentar minimizar la magnitud del desastre, que abarcó costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con afectaciones a la fauna marina y comunidades pesqueras.

El ducto Old AK-C originó el derrame masivo en el Golfo de México. Especial

Organizaciones como CEMDA revelaron que el vertido comenzó en febrero y se ocultó por semanas. En total, más de 600 kilómetros de litoral registraron diversos grados de contaminación y se recolectaron más de 900 toneladas de desechos contaminados.

La pesca y el turismo se paralizaron en más de 50 localidades, además de los daños directos a la salud de habitantes en Veracruz, sobre todo.

La seguridad industrial también fue una asignatura pendiente. Apenas esta semana, el 11 de mayo, un fuerte incendio y explosión en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, cobró la vida de un trabajador, quien falleció debido a la gravedad de sus quemaduras mientras era trasladado a la Ciudad de México. El incidente dejó otros cinco heridos y se suma a la lista de siniestros que reflejan la falta de mantenimiento y protocolos eficientes.

Esta semana, un incendio y explosión en la refinería Antonio Dovalí Jaime cobró la vida de un ingeniero. Especial

Además, en marzo de 2026, otro golpe a la narrativa de eficiencia en Pemex fue la explosión en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde cinco personas murieron por un incendio provocado, de acuerdo con versiones oficiales, por acumulación de residuos petrolíferos tras inundaciones en la zona.

La explosión en la Refinería Olmeca dejo un saldo de cinco muertos. Especial

Reservas en caída libre

A pesar de la retórica de soberanía energética, los datos son contundentes: al 1 de enero de 2026, las reservas probadasde crudo y condensados cayeron a cinco mil 352 millones de barriles, la cifra más baja registrada en casi cuatro décadas.

La caída anual fue de 2.5% respecto a 2025 y en el comparativo sexenal se refleja una severa reducción del 16.7% frente a los niveles de 2018.

Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, advirtió que la inversión física de Pemex ha tocado su punto más bajo en 15 años, ya que los apoyos gubernamentales se han incinerado en el pago y refinanciamiento de una deuda que parece no tener fondo.

El cáncer del huachicol

Víctor Rodríguez también fue incapaz de frenar el robo de combustible. De acuerdo con Francisco Barnés de Castro, del Observatorio Ciudadano de Energía, el huachicol ha dejado pérdidas por 123 mil millones de pesos sólo en los últimos tres años, bajo un escenario conservador.

En la otra modalidad de este delito, el llamado huachicol fiscal, el crimen organizado roba crudo (se calcula que 53.2 mil barriles diarios), lo procesa en Estados Unidos y lo reintroduce como gasolina que no paga los impuestos correspondientes. Por este delito, el impacto total se calcula en 56 mil 449 millones de pesos de pérdidas directa para Pemex y otros 67 mil 94 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda dejó de percibir.

El sacrificio por la "soberanía"

Victor Rodríguez enumeró algunos avances durante su gestión al frente de Pemex. Especial

La política oficial de abastecer únicamente al sistema nacional de refinación ha desplomado las exportaciones.

En el primer bimestre de 2026, Pemex exportó sólo 406.1 mil barriles por día, un volumen 34.6% menor que el año anterior.

Con ello, México ha perdido la oportunidad de capitalizar los altos precios de la Mezcla Mexicana de Exportación en el mercado internacional, sacrificando ingresos frescos por una apuesta de refinación interna que aún no entrega los resultados prometidos.