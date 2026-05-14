Juan Carlos Carpio es el nuevo director de Pemex; Víctor Rodríguez deja el cargo tras año y medio

La presidenta Claudia Sheinbaum informa esta tarde que Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex); su lugar será ocupado por Juan Carlos Carpio Fragoso, quien se desempeñaba como director de finanzas de la petrolera

Claudia Sheinbaum detalló que el exdirector había pedido sólo estar un año y medio al frente de Pemex.

Ahora, Víctor Rodríguez Padilla será director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

jcp