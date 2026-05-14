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Juan Carlos Carpio es el nuevo director de Pemex; Víctor Rodríguez deja el cargo tras año y medio

La presidenta Claudia Sheinbaum informa esta tarde que Víctor Rodríguez Padilla, deja la dirección de Pemex; su lugar será ocupado por Juan Carlos Carpio Fragoso

Por: Ximena Mejía

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La presidenta Sheinbaum anunció que Juan Carlos Carpio Fragoso, quien era director de Finanzas de Pemex, será el relevo en la dirección.Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum informa esta tarde que Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex); su lugar será ocupado por Juan Carlos Carpio Fragoso, quien se desempeñaba como director de finanzas de la petrolera

Claudia Sheinbaum detalló que el exdirector había pedido sólo estar un año y medio al frente de Pemex.

Ahora, Víctor Rodríguez Padilla será director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

jcp

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