Balacera en motel deja dos presuntos sicarios muertos, entre ellos “El Huesos”

Una balacera al interior de un motel en la capital del estado de Colima derivó en una persecución y el abatimiento de dos presuntos criminales.

Los hechos ocurrieron cuando dos vehículos compactos, con hombres armados en su interior, llegaron hasta uno de los moteles ubicado sobre la salida hacia el municipio de Jiquilpan en Jalisco.

En la persecución fue abatido “El Huesos”, considerado por autoridades estatales y federales como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este jueves 14 de mayo, cuando los dos vehículos arribaron al establecimiento con hombres armados que presuntamente buscaban ejecutar a una persona hospedada en el lugar.

Sin embargo, antes de su llegada, reportes ciudadanos alertaron a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de sujetos armados en la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los mismos individuos señalados en los reportes fueron quienes ingresaron al motel.

Apenas un minuto después arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Uno de los vehículos chocó en una carretera Foto: Especial

Las autoridades informaron que, al percatarse de la presencia policial, los sicarios abrieron fuego contra una de las patrullas y huyeron en direcciones distintas a bordo de los dos vehículos color blanco.

Los uniformados repelieron la agresión e iniciaron una persecución sobre la autopista Colima-Guadalajara.

Uno de los vehículos tomó una desviación hacia la comunidad de El Trapiche, donde al intentar escapar sus ocupantes perdieron el control en una curva y terminaron impactados fuera de la carretera.

Tras el choque, los presuntos delincuentes descendieron del automóvil y nuevamente dispararon contra los elementos de seguridad, quienes respondieron al ataque y abatieron a los dos tripulantes.

Entre los fallecidos fue identificado “El Huesos”, quien presuntamente fungía como escolta de otro objetivo prioritario en la región, aunque las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre esa línea de investigación.

Durante el operativo, los cuerpos de seguridad aseguraron armamento de alto poder, entre éste una ametralladora tipo Minimi, considerada un arma de uso bélico capaz de perforar blindaje y utilizada comúnmente por grupos criminales en enfrentamientos contra fuerzas federales.

Autoridades estatales señalaron que este sería el primer aseguramiento de una arma de ese tipo en un enfrentamiento registrado en Colima, lo que encendió alertas sobre el nivel de armamento utilizado por las organizaciones criminales que operan en la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado indicó que la rápida intervención de las corporaciones permitió evitar el homicidio que presuntamente pretendían cometer los agresores dentro del motel.

JCS