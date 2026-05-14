Vuelca tráiler en Querétaro; vecinos aprovechan para saquear mercancía

Este jueves se registró la volcadura de un camión de carga sobre el Puente Distribuidor Buenavista, ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui, al norte de la ciudad de Querétaro, hecho que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y severas afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pesada unidad habría perdido el control al tomar una curva del distribuidor vial, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado sobre uno de los carriles principales. Tras el impacto, parte de la mercancía quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio acudieron paramédicos, personal de Protección Civil, bomberos y elementos de la Policía Estatal Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

Minutos después del accidente, varias personas comenzaron a acercarse al lugar para llevarse parte de la carga, situación que derivó en actos de rapiña antes de que elementos de seguridad pudieran acordonar completamente el área.

Al sitio acudieron paramédicos, personal de Protección Civil, bomberos y elementos de la Policía Estatal para brindar apoyo al conductor, controlar riesgos y coordinar las labores de retiro de la unidad siniestrada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas de gravedad.

Al sitio acudieron paramédicos, personal de Protección Civil, bomberos y elementos de la Policía Estatal Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

El percance generó importante carga vehicular en los accesos y salidas hacia la zona norte de Querétaro, particularmente en dirección a Santa Rosa Jáuregui y comunidades aledañas, donde automovilistas reportaron largas filas y circulación lenta durante varias horas.

Ante ello, autoridades supervisaron que los conductores extremaran precauciones, redujeran la velocidad y utilizaran rutas alternas, derivado las maniobras para liberar la vialidad.

*DRR*