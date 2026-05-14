Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadores para seguimiento de IMSS Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con las y los gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud que busca la universalidad.

Desde las 11:00 comenzaron a llegar uno por uno las y los mandatarios morenistas y del Verde Ecologista que son parte del movimiento de la Transformación.

La primera en arribar fue gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien evitó hablar sobre la situación de su estado o si tocaría el tema de seguridad con la Mandataria federal.

Posteriormente llegaron Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima; Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos; el gobernador de Oaxaca: Salomón Jara Cruz; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; el gobernador de San Luis Potosí, el Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; por Hidalgo: Julio Menchaca Salazar, de Nayarit: Miguel Ángel Navarro Quintero; el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila; de Veracruz, Norma Rocío Nahle García; de Tabasco, Javier May Rodríguez.

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala; el gobernador de Yucatán, Joaquín "Huacho" Díaz Mena; de Campeche, Layda Sansores San Román; y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Quien llegó por el estacionamiento fue el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y quien no fue visto en los accesos ni en la fotografía oficial fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

ASISTE GOBERNADORA DE SINALOA

En su calidad de gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, arribó a Palacio Nacional para la reunión de gobernadores y seguimiento de IMSS Bienestar.

Sin dar declaraciones la mandataria estatal que suple funciones del gobernador con licencia Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, participó en su primera reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la polémica salida del morenista.

Se le trató de consultar sobre la información periodística que reveló que Rubén Rocha e integrantes de su familia se encontraba resguardado en el Palacio de Gobierno o si tocaría en la reunión de Gobierno federal el tema de seguridad en el estado.

Solamente se limitó a asentir que se encontraba bien, mientras era resguardada por su personal.

JCS