Triste Día del Maestro: Dos profesoras mueren en un accidente automovilístico

En vísperas del Día del Maestro, dos profesoras perdieron la vida en un accidente automovilístico que se registró este 14 de mayo en el libramiento de tránsito pesado del municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas.

El percance fue reportado a las 16:00 horas en el kilómetro 26 y de acuerdo al reporte de las autoridades se trata de una maestra de 24 años, que recién había recibido su nombramiento y una compañera de 47.

Las docentes salieron de Reynosa -donde tienen su trabajo- e iban a Ciudad Victoria a bordo de una camioneta Nissan Kicks, pero se estrellaron contra un automóvil Versa de procedencia americana.

Accidente vehicular en el que dos maestras perdieron la vida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas Foto: Especial

Tras el impacto, la camioneta se proyectó contra un tráiler Freightliner, lo que les provocó la muerte en el lugar.

El accidente dejó también a varias personas lesionadas; entre ellas, el ocupante del automóvil Versa y el del tráiler.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre quién tuvo la culpa.

Accidente vehicular en el que dos maestras perdieron la vida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas Foto: Especial

¿Si choco mi vehículo puedo moverlo a la orilla?

Días atrás, en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó a automovilistas que, en caso de verse involucrados en un choque laminero, deben mover sus vehículos y retirarlos de la zona del percance mientras esperan la llegada de sus aseguradoras.

La medida busca evitar congestionamientos viales y reducir riesgos para las personas involucradas en incidentes menores de tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta disposición forma parte de la reforma al Artículo 54 del Reglamento de Tránsito, publicada en mayo de 2023 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la cual permite mover los vehículos sin perder el derecho a reclamar daños ante la aseguradora.

La dependencia precisó que esta medida aplica únicamente cuando:

* No hay personas lesionadas.

* Solo existen daños materiales.

* Ningún conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias.

* No existen daños a la infraestructura pública.

* Los vehículos cuentan con seguro.

Autoridades señalaron que, tras la modificación al reglamento, personal de Tránsito fue capacitado junto con la SEMOVI y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para atender este tipo de percances.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró el llamado a las y los conductores a orillarse y liberar la vialidad para mejorar la movilidad y evitar accidentes mayores.

jcp