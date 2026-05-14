Papa León XIV impulsa difusión de obra espiritual del siglo XVII en México

En un tiempo en el que las fake news, la inmediatez, la incredulidad y la inteligencia artificial son el pan nuestro de cada día, ¿será posible que la presencia de Dios en la vida de las personas y las naciones llegue a ser familiar y cotidiana?

El papa León XIV piensa que sí y, por ello, de cara a los desafíos del tercer milenio, entre los cuales referirse a Dios pudiera resultar ingenuo, innecesario o hasta imposible, estimó oportuno republicar y difundir los textos de Lorenzo de la Resurrección, compilados bajo el nombre de La práctica de la presencia de Dios.

Los escritos son máximas y testimonios que, de acuerdo con el sumo pontífice, marcaron su vida espiritual “junto con los escritos de San Agustín” y, aun cuando datan del siglo XVII, “pueden servir de inspiración y ayuda” para el aquí y ahora de la humanidad.

La razón: no son tratados morales ni nada que se le parezca; únicamente son la experiencia de un hombre que logró conectar con Dios de forma sencilla y práctica desde una cocina o remendando zapatos, sin recurrir a prácticas extraordinarias durante las últimas cinco décadas de su vida, solamente con amor, tenacidad y sencillez.

La petición papal a la Editora Vaticana surgió en la segunda mitad de 2025, cuando en México el padre Pablo Arce Gargollo, fundador del portal encuentra.com, tenía más de un año trabajando en la recopilación de los textos originales de Lorenzo de la Resurrección.

Desde el principio, el propósito de Arce Gargollo consistió en publicar una edición comentada de la experiencia de quien —previo a su conversión a carmelita descalzo— sirvió en el ejército francés durante la Guerra de los Treinta Años.

Mientras la edición italiana salió a la luz en enero de este año en Roma, el trabajo del también capellán de la Ciudad de México, Arce Gargollo, se hizo realidad hace unas cuantas semanas y la edición crítica en español de La práctica de la presencia de Dios fue llevada al Vaticano.

“Estos son los textos originales, de la primera edición en francés traducida al español; fui a Roma, se lo presenté al secretario de Estado, el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, le encantó, él se lo dio al papa, yo se lo pasé con una carta y esa es la edición en papel”, declaró emocionado a Grupo Imagen.

Arce Gargollo refirió que, en los textos, Lorenzo de la Resurrección explicó cómo consiguió practicar la presencia de Dios en su vida y ese conocimiento llegó a mucha gente que lo consultaba gracias a la intervención de Joseph de Beaufort, vicario general de París.

“El vicario general de París va con él varias veces y le dice frases tan geniales por sencillas y profundas que las apunta saliendo de esas conversaciones y después empieza a tener fama de que es un hombre que da muy buenos consejos para señoras casadas, para sacerdotes, para otras monjas, y le mandan cartas y él contesta cartas breves, pero les daba consejos espectaculares”, reseñó el religioso.

Un libro católico reconocido por protestantes y alterado

Uno de los aspectos que más llamó la atención de lo dicho por el papa al padre Arce Gargollo fue que esos escritos “marcaron su vida espiritual”.

¿Cómo fue eso?, se preguntó, si durante tres siglos fueron prácticamente ignorados por el mundo católico, contrario a lo sucedido con las iglesias protestantes, las cuales, desde que salieron a la luz en 1692 por vez primera en francés, los hicieron suyos y al paso del tiempo hasta los adaptaron y llegaron a incluir párrafos nuevos.

A pesar de contener imprecisiones y recortes alusivos a símbolos católicos, los protestantes publicaron millones de estos libros durante años.

No es necesario estar siempre en la iglesia

De lo que las personas van a encontrar si están interesadas en leer La práctica de la presencia de Dios, edición crítica, destacan explicaciones como la de que se puede sentir a Dios en lo sacro y en lo profano; es decir, que sin importar dónde se viva o se trabaje es posible conectarse con él mediante actos “sencillos y frecuentes”.

También que, desde las ocupaciones diarias, se puede sentir su presencia siempre y cuando se realicen con amor, humildad y sin perpetuarse en la derrota o el dolor cuando lo planeado no se alcance o no guste.

Una idea que puede resultar atractiva para muchas personas es que no es necesario estar siempre en la iglesia para conectar con Dios, debido a que el corazón puede ser el oratorio que favorece la comunicación.

“Mucha gente no cree en nada y se hinca en pura fake news”

Convencido de que, así como hay un álbum con estampitas de los jugadores del Mundial de Futbol, “Dios también tiene su Panini y somos los seres humanos”, el padre Pablo Arce reconoció que es vital “conseguir que la gente vuelva la vista a Dios” y “no lo mande a volar”.

Sobre todo en una era en la que hay un afán de “yo poseo, yo soy Dios, yo digo qué es la verdad”.

“O sea, por eso hay tantos efectos en la sociedad, por eso hay tanto egoísmo, por eso hay tanta violencia, tanta mentira, tanta corrupción, las guerras (…) Dios es un padre que nos quiere, que nos atiende, que a veces nos da señales de distintas maneras y nosotros ni hacemos caso”.

La edición crítica de La práctica de la presencia de Dios puede adquirirse en librerías bajo el sello de Editorial Proyecto 2050 o bien descargarse de forma gratuita en el portal encuentra.com.