Salvan corales y rescatan infancias en el Caribe mexicano

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.— Salvar corales, rescatando menores vulnerables, es una iniciativa de Hurakaan Eco-Táctica, que entrelaza la restauración ambiental con la estrategia Tejido Aquavida, y la asistencia social a través de la estrategia Raíz Viva, que arrojan resultados que marcan un antes y un después en el Caribe Mexicano.

“Nuestro trabajo comenzó en 2021 cuando llegamos a la región y es muy difícil expresar lo bien que nos sentimos aportando a estos chicos; me identifico con ellos y me identifico con los corales, y no sólo yo, todo nuestro equipo multinacional”, destacó Héctor Torres, fundador y CEO de Hurakaan Eco-Táctica.

Después de monitorear mil 500 metros lineales de arrecife, los integrantes de esta organización ambientalista, buzos con gran experiencia, lograron restaurar 406 fragmentos de coral de oportunidad, de especies en crítico peligro de extinción, que hallaron desprendidos naturalmente en el fondo marino.

Expertos de Hurakaan Eco-Táctica logran que especies de coral en peligro de extinción crezcan un centímetro al mes. Ernesto Méndez y Hurakaan Eco-Táctica

Los resultados que siguen sorprendiendo a los científicos es que consiguieron tasas de supervivencia de 90 por ciento y crecimiento récord de un centímetro por mes, cuando lo normal es que aumenten un centímetro al año, en arrecifes de Playa del Carmen y Tulum, que muchos daban por perdidos y que poco a poco van recuperando su condición de escudos naturales contra huracanes y refugio para especies marinas.

Nika Frolova, coordinadora de la campaña Tejido AquaVida, explicó que en cuanto los corales que lograron fijar comienzan a aumentar de tamaño, vuelven los peces y la vida alrededor de ellos.

Detalló que los fragmentos de oportunidad cimentados en estructuras naturales miden entre tres y cinco centímetros, y siete meses después ya alcanzan alturas de más de 12 centímetros.

A través de las estrategias Tejido Aquavida y Raíz Viva, esta organización logra un crecimiento récord en arrecifes. Ernesto Méndez y Hurakaan Eco-Táctica

“Tenemos dos tecnologías, al principio empezamos a fijar los corales con cinchos de plástico y luego recibimos capacitación para utilizar un cemento especial que ofrece mejores resultados; tenemos cinco minutos para colocar estos fragmentos de oportunidad antes de que se seque la mezcla”, detalló.

Sustento científico

El doctor Félix Aguirre, jefe del Área de Biotecnología y Microbiología Ambiental de la UAM Campus Lerma, señaló que en esta primera etapa los ecosistemas marinos se están recuperando con dos especies en particular Acropora palmata (coral cuerno de alce) y Acropora cervicornis (coral cuerno de ciervo), consideradas como las principales constructoras de arrecifes en el Caribe mexicano.

Desafortunadamente el gran crecimiento demográfico que ha tenido la zona, con un alta actividad antropogénica (humana), gran carga de contaminantes, aguas residuales y sargazo, provocó que durante muchos años no se volteara a ver estos sistemas arrecifales que aportan servicios ambientales, que permiten por ejemplo, mantener las playas tal y como las conocemos”, advirtió.

Niños aprendiendo sobre los corales. Ernesto Méndez y Hurakaan Eco-Táctica

Para lograr sus objetivos, Hurakaan Eco-Táctica cuenta con el apoyo de valiosos estudios físico-químicos de calidad de agua, sedimentos y condición ambiental que aportan la doctora Flor Arcega de la Unidad de Química de Sisal, Yucatán, de la Facultad de Química de la UNAM y el doctor Adán Caballero, de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Raíz Viva

En la parte de asistencia social, Hurakaan Eco-Táctica atiende a poco más de 400 menores en situación vulnerable del DIF de Playa del Carmen, DIF Benito Juárez y de la Casa de Asistencia Temporal de Cancún.

A las infancias se les ofrece talleres semanales de educación ambiental y capacitación para el trabajo, para que cuando cumplan la mayoría de edad y pierdan la protección del Estado, puedan desarrollarse como buzos, capitanes o marineros en embarcaciones.

Deyanira Martínez, directora general del DIF en Playa del Carmen, celebró la alianza estratégica con esta organización de la sociedad civil, que inculca a los menores el amor por la naturaleza y les ofrece herramientas para construir un mejor futuro.

Ernesto Méndez y Hurakaan Eco-Táctica

Tenemos niños que han sido rescatados de trata, de explotación infantil y de personas o familiares que emigraron y que tienen bajas posibilidades productivas, por eso al concluir la primaria y la secundaria, los canalizamos a preparatorias fuera del Sistema DIF, con la posibilidad ahora de que se puedan desarrollar en el ámbito laboral”, manifestó.

Nadar con tortugas

Sohail Amayrani enfrentó hace unos años problemas familiares para seguir estudiando luego de la pandemia de covid-19 y hoy después de concluir la secundaria en el DIF de Playa del Carmen sueña con permanecer en las aulas y dedicarse a proteger los arrecifes.

Quiero seguir aprendiendo del mar, continuar descubriendo los corales y en un futuro poder trabajar en una tienda de buceo o como marinera”, reveló.

Antes de practicar snorkel con tortugas marinas, gracias a Manuel Jiménez Pío, prestador de servicios turísticos de Akumal, que siempre está dispuesto a apoyar a los menores del DIF y las estrategias de Hurakaan Eco-Táctica, la adolescente de 17 años, confió en que podrá salir adelante y tener mejores oportunidades de vida.

Ernesto Méndez y Hurakaan Eco-Táctica

En esta gran labor de salvar corales, rescatando menores vulnerables, Hurakaan Eco-Táctica tiene como gran aliado a Porsche de México, que apoya proyectos de sostenibilidad y responsabilidad social.

En Porsche de México entendemos que el verdadero desempeño no sólo se mide en la ingeniería de nuestros vehículos, sino en el impacto que generamos en el mundo que nos rodea. Nuestra alianza con Hurakaan Eco-Táctica refleja una visión clara: impulsar soluciones que integren innovación, sostenibilidad y desarrollo social.

A través de estrategias como Tejido Aquavida y Raíz Viva, estamos contribuyendo activamente a la regeneración de ecosistemas y a la construcción de oportunidades para las nuevas generaciones, porque creemos firmemente que el futuro se construye con acciones que trascienden”, comentó Camilo San Martín, director general de Porsche de México.

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