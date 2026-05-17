Octavio de la Torre, el líder técnico que rompió con las cúpulas

Con 109 años de historia, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) es el organismo cúpula más antiguo y representativo del país. Por ello, quien la dirija, alcanza una consolidación de liderazgo empresarial.

Con este objetivo en la mira, Octavio de la Torre Stéffano trabajó hasta escalar en la Concanaco-Servytur, y lograr representar a más de 5.2 millones de negocios, empresas y comercios que forman parte del sector terciario, responsable de generar más de 66% del PIB nacional.

Originario de Tijuana, Baja California, De la Torre Stéffano cuenta con una sólida formación académica como abogado fiscalista por la Universidad Intercontinental, complementada con estudios en contabilidad e historia, además de ser un reconocido consultor internacional en comercio exterior y aduanas, y fundador del corporativo TLC Asociados.

Octavio de la Torre, durante la temporada en la que era candidato a la Concanaco-Servytur. Especial

Este expertise aduanero llevó al líder empresarial a participar activamente en el Cuarto de Junto del sector privado, durante la renegociación del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy T-MEC.

Desde ese momento, Octavio de la Torre se perfilaba para alcanzar las mieles presidenciales de la Concanco, pero no logró convencer a su gremio.

Primero, tuvo que desempeñar diversa posiciones clave dentro de Confederación, como vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, ante el SAT, Tesorero y vicepresidente de Asuntos Fiscales, impulsando auditorías mensuales y un modelo de cumplimiento.

A finales de 2023, perfiló formalmente su candidatura de unidad con el respaldo de 92% del Consejo Nacional de la Confederación y en marzo de 2024 asumió oficialmente la presidencia de la Concanaco-Servytur, logrando ser reelecto este 2026.

Modernización de la Concanaco-Servytur

Su aspiración a liderar el organismo nació de la convicción de dotar a las más de 257 cámaras confederadas de herramientas de modernización digital, transparencia financiera y blindaje normativo.

De la Torre Stéffano identificó que el sector comercial requería un liderazgo técnico capaz de dialogar directamente con los tres niveles de gobierno para defender a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Octavio de la Torre, durante el convenio de Fonacot, Concanaco Servytur y contadores públicos. Especial

Por ello, durante su gestión ha apostado por la digitalización, la defensa de la formalidad y un posicionamiento de autonomía frente a otras cúpulas tradicionales de la iniciativa privada.

Uno de sus principales logros es mantener el programa de descuentos El Buen Fin como la insignia comercial del país. La administración de De la Torre Stéffano robusteció su impacto mediante herramientas digitales, consolidando el lanzamiento de aplicaciones móviles avanzadas para que los usuarios monitorearan ofertas reales en tiempo real.

Para los periodos de su gestión, el evento ha alcanzado derramas estimadas récord superiores a los 219 mil millones de pesos, priorizando la inclusión de pequeños comercios de barrio al ecosistema formal de descuentos.

También lanzó el Viernes muy Mexicano, diseñado como un brazo de apoyo al orgullo local y consumo doméstico, una estrategia de promoción que busca potenciar fechas clave del calendario nacional para dinamizar la comercialización de productos enteramente hechos en México.

Su plan de trabajo ha posicionado esta iniciativa con una proyección de derrama económica que alcanza los 48 mil millones de pesos, apalancando la identidad cultural como motor del retail.

Y recientemente anunció La Gran Escapada o El Buen Fin del Turismo, ideado en conjunto con la Secretaría de Turismo (Turismo), este programa se consolida como una de las máximas innovaciones de su gestión.

Reproducir Turismo, a tope.

Dirigido específicamente a romper la estacionalidad turística del país, La Gran Escapada funciona bajo una dinámica de promociones exclusivas en agencias de viajes, hoteles y transportes con Registro Nacional de Turismo (RNT), proyectando una inyección económica por edición de entre 40 y 45 mil millones de pesos.

El objetivo principal de De la Torre con este programa ha sido dar visibilidad a destinos emergentes o rurales que no cuentan con presupuestos masivos de mercadotecnia.

Sombras de una gestión

A pesar de los logros económicos de su gestión, la presidencia de Octavio de la Torre de Stéffano al frente de la Concanaco-Servytur enfrenta severas críticas, cuestionamientos internos y tensiones institucionales que dibujan la parte más compleja y negativa de su mandato.

Uno de los casos que ensombreció su gestión fue el desacuerdo con Francisco Cervantes, entonces líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que derivó en la suspensión temporal de Octavio de la Torre de la Comisión Ejecutiva del CCE durante 2025.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Especial

Algunos integrantes del CCE consideraron que De la Torre violaba reiteradamente los estatutos del organismo cúpula al tomar decisiones de forma unilateral, que contravenían los acuerdos unánimes de la cúpula empresarial.

Esta ruptura debilitó la representación del comercio, los servicios y el turismo en los foros de decisión nacional más importantes, dejando a las pequeñas empresas con menos capacidad de interlocución unificada frente a desafíos urgentes.

También, presidentes de diversas Canacos locales han criticado una postura que califican como “aduladora” hacia la administración federal, y es que De la Torre desmarcó a la Concanaco frente al bloque empresarial tradicional para avalar abiertamente reformas polémicas —como la Reforma al Poder Judicial o modificaciones a la Ley del Infonavit— lo que fue interpretado por sus detractores como una estrategia para priorizar una agenda e intereses personales del dirigente, silenciando el contrapeso que históricamente ejercía el empresariado.

Al interior de la Confederación, la gestión de De la Torre ha detonado divisiones, pues líderes de cámaras comerciales de ciudades con alto dinamismo económico del norte del país, como Tijuana, Torreón y Ciudad Juárez, han denunciado públicamente un estilo de liderazgo arbitrario y autoritario.

Aún con estos claroscuros en su liderazgo, Octavio de la Torre, continúa su labor para empoderar a las pequeñas empresas y negocios familiares, indispensables para la economía nacional.

am