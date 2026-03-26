Sheinbaum celebra aprobación del Plan B electoral... pero critica rechazo a revocación en 2027

Ante la aprobación parcial del Plan B de la reforma electoral, con el rechazo del Partido del Trabajo a cambiar las reglas de la revocación de mandato presidencial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se aprobó lo principal que es disminuir privilegios.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo resaltó que se logró el recorte presupuestal al Senado, la reducción de sindicaturas y regidurías, además de disminuir las remuneraciones de los consejeros, magistrados y funcionarios electorales, que son objetivo del movimiento al que representa.

"Se aprobó el plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios y es la parte que más nos importaba porque es que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle el seguro de gastos mayores a los consejeros o consejeras del INE, salas superiores, Oples, que los impuesto de la gente no se vayan a pagarles bonos especiales a consejeros y ganen máximo lo que gana la presidenta.Esos ahorros van a ser estimados a salud, educación, programas de bienestar", dijo Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo manifestó que no había razones para no aprobar la propuesta de realizar la revocación de mandato en 2027, al considerar que no iba a beneficiar a Morena su presencia en las boletas, y lo cual consideró como "malo para el país".

"Otro tema era la revocación de mandato, esa parte no fue aprobada, desde mi perspectiva probablemente los partidos tenían temor de que la presidenta vaya en la boleta y no haciendo campaña fueran a tener unos partidos más votos que otros, aunque realidad no tiene razón. Una cosa es la revocación y otra cosa es la votación para diputados, senadores", explicó.

La presidenta aseguró que de todos los argumentos que dieron los legisladores en la sesión de ayer para frenar lo de la revocación de mandato "no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no pudiera hacerse en el 2027".

"Se aprobó lo principal que es disminuir privilegios que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado (lo de la revocación de mandato), pero bueno así lo decidieron. El Partido del Trabajo votó en contra, pero también todos los otros partidos", puntualizó.

Sobre la continuidad de la alianza con el Partido del Trabajo, la Presidenta reiteró que esa será una decisión de Morena, sin embargo, consideró que en la alianza legislativa han tenido grandes avances como fue la reforma al Poder Judicial, la conformación de la Guardia Nacional, la reforma Energética. La jefa del Ejecutivo reiteró que será la población quien juzgará.

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