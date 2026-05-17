Apuestan por el talento invisible para impulsar el mercado laboral en América Latina

En México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Brasil hay vacantes para las que empleadores “no encuentran” perfiles idóneos, pero no es que falte talento, sino que éste se ha vuelto invisible para un sistema que suele privilegiar las credenciales sobre el potencial humano.

Mujeres que quieren reinsertarse, jóvenes tras su primer “sí” laboral, migrantes en busca de suelo fértil, adultos mayores de 45 años que el mercado considera erróneamente “vencidos” y aquellos que forjaron su saber sin un título universitario, componen hoy el motor silenciado de una economía que urge de adaptabilidad.

Bajo esta premisa, la organización Eidos Global lanza en México y otros cinco países de América Latina Comunidad al Empleo. Esta iniciativa busca redefinir la competitividad. Su meta es fortalecer la empleabilidad de 10 mil personas y transformar la visión de 100 equipos de Recursos Humanos para que entiendan que la diversidad no es una cuota, sino un catalizador de productividad.

La paradoja mexicana radica en que mientras 63% de los empleadores asegura no encontrar el talento necesario, 50% de la población trabajadora sobrevive en la informalidad. Esta desconexión nace de filtros de selección obsoletos que no reconocen trayectorias irregulares o saberes prácticos.

Cecilia López Mendieta, program manager de la iniciativa, señala que el cambio debe empezar por cómo las personas se presentan ante el mundo.

Hoy lo que necesitas contar es cuáles son tus habilidades, qué sabes hacer y cómo lo sabes hacer. Aunque parece algo menor, cómo contamos quiénes somos y lo que sabemos ser... hay un cambio muy significativo entre lo que era y lo que es.”

Para quienes han sido sistemáticamente marginados, el programa ofrece dos rutas gratuitas: Habilidades que Transforman, enfocada en la comunicación y el trabajo en equipo, y Talento en Acción, un mentoreo personalizado para fortalecer narrativas profesionales y estrategias de inserción. El objetivo es que cada individuo reconozca su “talento único” y pueda defenderlo en una entrevista.

Adaptabilidad como escudo ante la IA

En un entorno donde la inteligencia artificial genera temores de desplazamiento, Comunidad al Empleo la integra como una herramienta aliada. Sin embargo, el verdadero diferencial no es técnico, sino humano. Según informes citados por la organización, 40% de las habilidades laborales deberán actualizarse para el 2030.

“Las habilidades socioemocionales tienen un rol muy importante porque hoy vivimos en un mundo donde las habilidades que se necesitan para tener un trabajo de calidad cambian constantemente”, advierte López Mendieta en entrevista con Excélsior.

Cecilia López Mendieta destaca que, ante los retos actuales, es fundamental la adaptabilidad. Cortesía

En este sentido, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo se vuelven los activos más valiosos para quienes no tienen un respaldo académico tradicional. “El plus que tienen estas habilidades es que nos entrenan para aprender lo que necesitamos aprender en cada momento”, enfatiza.

La verdadera inclusión requiere que las empresas dejen de ver la contratación de perfiles diversos —como migrantes o personas mayores— como una acción de responsabilidad social y la vean como una estrategia de negocio. Equipos diversos en trayectorias e intereses enriquecen la productividad en un mundo de cambios veloces.

No obstante, el obstáculo suele ser el sesgo inconsciente, muchas veces replicado por la propia tecnología. “Si no configuramos de manera correcta (la IA), esa herramienta puede estar reproduciendo sesgos sistémicos”, explica López Mendieta, refiriéndose a cómo los algoritmos pueden descartar automáticamente a una persona sólo por superar cierta edad o no tener un título específico.

Transformacionales colectiva

Comunidad al Empleo no termina con un diploma. A través de su red de “alumni”, busca generar un ecosistema de formación continua y networking (creación y ampliación de redes de contactos profesionales y personales) que sostenga a estas poblaciones en el tiempo. La apuesta es clara: la transformación del mercado laboral en América Latina sólo es posible si se genera una red que apueste por lo colectivo.

López Mendieta advierte que el cambio es una urgencia regional: “En América Latina necesitamos más puentes para conectar al talento con oportunidades reales. Comunidad al Empleo nace para reconocer ese potencial, fortalecerlo y acompañar tanto a las personas como a las empresas en un cambio que hoy es urgente”. La meta es que el mercado aprenda a mirar a quienes siempre han estado ahí, esperando una puerta abierta para demostrar su valor.

IECM