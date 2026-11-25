Las fallas en los controles para impedir la dispersión de recursos públicos a personas fallecidas alcanzaron en Veracruz tanto la nómina educativa como los programas asistenciales del DIF, de acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la Cuenta Pública 2025.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, la contralora general del Estado, Bárbara Galindo Ramos, detalló que en la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) quedaron 48 millones 657 mil 604 pesos por aclarar, entre diversas irregularidades relacionadas con pagos al personal.

Dentro de ese monto, la ASF detectó 345 mil 946 pesos en pagos a trabajadores identificados como fallecidos, además de otros 302 mil 75 pesos con 90 centavos por el mismo concepto con recursos del fondo estatal.

Las observaciones en la nómina educativa incluyen también 38 millones 966 mil 309 pesos por incompatibilidad geográfica de docentes dentro del estado, 784 mil 460 pesos por incompatibilidad geográfica entre entidades federativas, 4 millones 667 mil 425 pesos por pagos de licencias sin goce de sueldo y 2 millones 253 mil 128 pesos por pagos posteriores a la fecha de baja, según el desglose presentado por la funcionaria.

Pero los pagos a fallecidos no se limitaron al sector educativo. Al presentar los resultados de la auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples, la contralora general informó que fueron detectados 319 mil 126 pesos en beneficios pagados a personas reportadas como fallecidas en el DIF.

La funcionaria atribuyó este último caso a problemas en la actualización de los padrones que se generan desde los municipios.

“Con respecto al DIF, el origen de levantar los padrones es de los municipios, en donde por alguna cuestión no se actualizaron los padrones”, explicó ante los legisladores.

Reconoció además que existe un área de oportunidad en los controles preventivos para evitar que este tipo de pagos vuelva a producirse, mediante cruces periódicos de las bases de datos de nómina y padrones estatales con el Registro Nacional de Población y el Registro Civil estatal.

Galindo planteó que este tipo de hallazgos puede estar relacionado con desfases entre la fecha de fallecimiento de trabajadores o beneficiarios y la notificación oficial a las áreas correspondientes, así como con dispersiones automatizadas cuyos recursos posteriormente pueden ser retenidos o reintegrados.

Ante los cuestionamientos de los diputados sobre las fallas de control que permitieron los pagos, aseguró que la Contraloría trabaja en la actualización de los mecanismos de validación previa y en la aclaración de las observaciones ante las instancias fiscalizadoras.

En el caso del FONE, explicó que la ASF realiza cruces con información obtenida de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, herramientas que, reconoció, no siempre están disponibles para la entidad.

“Hay a veces en que hay cuestiones en las que la entidad federativa no tiene los mecanismos que tiene la Federación para detectar algunas observaciones”, sostuvo.

Las irregularidades forman parte de las primeras diez auditorías de la ASF cuyos resultados se han presentado sobre la Cuenta Pública 2025. En conjunto, la Contraloría reportó 89 mil 48 millones 937 mil 891 pesos auditados y señaló que el monto pendiente de aclaración representa alrededor del 0.1 por ciento del universo fiscalizado.