El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sostiene que, desde 2014, las autoridades electorales han analizado casos en los que la libertad de expresión que ejercen los influencers puede llegar a vulnerar la equidad en la contienda, y que de esas revisiones se han formulado criterios jurídicos sólidos que pueden orientar a los magistrados ante los casos de la contienda que viene.

En cuanto a la fiscalización, que corresponde al INE, el Tribunal valora que se cuenta con un andamiaje normativo amplio, que se aplica en la Unidad Técnica correspondiente, y con experiencia suficiente para afrontar el reto.

La regulación en México sobre el modelo de comunicación en redes sociales en el contexto de una contienda electoral es robusta, pues tanto la autoridad administrativa electoral, como el Tribunal Electoral, privilegiando la libertad de expresión de los influencers bajo una presunción de espontaneidad, ya ha determinado, en casos concretos, cuándo se rompe la equidad en la contienda, como lo fue la vulneración a la veda electoral en el asunto SUP-RAP-172/2021 y acumulados.

De tal suerte que existe una línea jurisprudencial amplia sobre el tema.

Caso de los asuntos SUP-REP-542/2015 y acumulado, así como el SUP-REP-16/2016 y acumulado, en los que se analizó y sancionó la participación sistemática de influencers en favor de un partido político.

Incluso, de esos asuntos derivaron los criterios jurisprudenciales 17/2016, 18/2016 y 19/2016, en los que se privilegia la libertad de expresión cuando su ejercicio es espontáneo.