Van 279 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente: Sheinbaum

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindó una actualización en cuanto al número de connacionales que hasta el momento han sido evacuados ante el conflicto que se está dando en Medio Oriente.

Desde Palacio Nacional, la mandataria reveló que el gobierno federal ha logrado evacuar a un total de 279 mexicanos que se encontraban en zonas impactadas por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que inició el pasado sábado 28 de febrero.

La jefa de Estado aprovechó el momento para externar que la salida de los connacionales se ha realizado principalmente por vía terrestre, esto derivado de la complejidad que ha sido el poder contar con vuelos comerciales desde los puntos cercanos a la zona de tensión.

Shienbaum Pardo refirió que la mayoría de los mexicanos ha podido salir hacia Egipto, Jordania y Turquía REUTERS

¿Hacia dónde han sido evacuados?

La primera presidenta del país precisó que la mayoría de los mexicanos han podido salir hacia Egipto, Jordania y Turquía, naciones que hasta el momento mantienen abierto su espacio aéreo, lo que ha permitido organizar vuelos de conexión para su retorno o reubicación.

Por último, la exjefa de gobierno de la capital del país señaló que integrantes diplomáticos de México en la región permanecen atentos y en coordinación permanente para brindar asistencia consular con el único fin de apoyar a aquellos que aún requieran salir de las zonas de conflicto.

