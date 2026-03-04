Desalojan guardería en Nuevo León por fuga de gas

Una fuga de gas dentro de una guardería en Nuevo León provocó el desalojo de 36 personas (26 niños, nueve educadoras y la directora).

El incidente se originó en la calle Julio Revuelta 639 en la colonia Bosques del Roble 2 del municipio de San Nicolás, de acuerdo a ABC Noticias.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes ayudaron en la evacuación del complejo.

Además, se informó que realizarán las revisiones correspondientes para evitar alguna tragedia.

Vale hacer mención que, hasta el momento, no se ha confirmado presencia de personas lesionadas.

Fuga de gas cloro causa movilización en Monterrey

Protección Civil de Nuevo León atendió esta madrugada una emergencia en la ciudad de Monterrey, provocada por una fuga de cas cloro que dejó a una persona afectada.

El incidente ocurrió en las avenidas Loma Larga y Loma Alta, a la altura de la colonia Loma Larga, e involucró la participación de elementos de otras corporaciones como Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León.

Con trajes especiales y equipo especializado, los expertos lograron controlar la fuga ocasionada por ruptura de una válvula de un cilindro de una tonelada cargado con este peligroso componente.

Producto de esta fuga, un joven de 25 años se reportó afectado por una crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia.

JCS