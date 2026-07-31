Uso de uniformes e insignias en academias civiles es delito federal, advierte Defensa

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que desde el 2008 la dependencia a su cargo no tiene nada que ver con las “escuelas militarizadas” y confirmó que es un delito el uso de uniformes o insignias castrenses.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Defensa Nacional explicó que, desde 1943, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron ordenamientos como el nacimiento del servicio militar, y se instruyó a la Defensa Nacional para supervisar las escuelas militarizadas. Sin embargo, en 2008 se emitió un decreto para derogar dichos espacios educativos.

“En 2008 ya se emite un decreto en donde se deroga todas esas disposiciones y la Secretaría de la Defensa Nacional ya no tiene ninguna regulación respecto al funcionamiento de los planteles militarizados”, respondió.

Ricardo Trevilla Trejo reconoció que sí hay una disposición en el Código Penal Federal sobre la prohibición del uso, insignias y grados militares.

“Sí hay una disposición, ahí está en el Código Penal Federal, un artículo en donde se prohíbe que se utilicen uniformes, insignias”, señaló.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre definitivo de todas las escuelas y academias militarizadas de carácter civil en México antes del 31 de agosto de 2026. Esta medida responde al feminicidio de Dafne Zapata, una menor de 13 años que falleció por asfixia por sumersión durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.