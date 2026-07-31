Caiga quien caiga y hasta donde tope: Alejandra Quintos, mamá de Dafne

A casi dos semanas del fallecimiento de la estudiante Dafne Zapata Quintos, su madre, Alejandra Quintos Martínez, exigió que se detenga a más involucrados en el caso, luego de que el director del plantel Doenitz, la supervisora y un estudiante fueran vinculados a proceso. "Caiga quien caiga, justicia hasta donde toque", sentenció.

Tras conocer la vinculación de Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, la señora Quintos Martínez demandó a las autoridades actuar contra todos los partícipes.

De acuerdo con Lisett Flores García, abogada de la familia de Dafne, Jorge Luis “P” y Estrellita “M” enfrentan imputaciones con distinto grado de participación. Foto: Especial

Sin precisar una cifra exacta, confirmó que es un número considerable de personas el que habría participado en los hechos que derivaron en la muerte de su hija. “Faltan más y vamos por ellos. Ninguno se va a liberar de esto. Caiga quien caiga: Gobierno Federal, Fiscalía, los de Doenitz, los que le agarraron el pelo, hasta los que amarraron, los que la dejaron sin comer, todos van a caer”, declaró.

La madre aseguró que confía en que ninguna autoridad está “comprada” y que actuarán conforme a la ley.

Danna Yanina fue vinculada a proceso por la muerte de menor Dafne “N”, de tan sólo 13 años de edad, que tuvo lugar el pasado 16 de julio, en un campamento de una academia militarizada. Foto: Especial

En ese contexto, se dirigió directamente a Dana Yanina “N”, otra joven involucrada en el caso, para exigirle que declare sobre lo sucedido. “Si se presume docente, que hable. ¿Por qué no habla? Ella solo cuenta lo que le hicieron en su momento, pero no los hechos. Yo vi la carpeta; en esa carpeta hay demasiadas pruebas, no solamente el señalamiento de una persona como lo hacen saber. No está vacía”, reveló.

Quintos Martínez acusó que, en medio de su dolor, la familia de Dana Yanina intentó manipularla. “Recibí llamadas y audios donde su abuelita, su mamá y otros familiares le pedían a mi mamá que nos juntáramos para ser un equipo. Pero fui chantajeada y manipulada desde el dolor de madre”, denunció, añadiendo que al ver las pruebas su percepción de inocencia hacia la joven cambió radicalmente.

Mamá de Dafne Imagen Noticias

La señora recalcó que las evidencias contra Dana Yanina son contundentes y agradeció que, gracias al apoyo y la presión social, ya haya tres personas detenidas. Finalmente, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado “ponerse a trabajar”.

Filtran audio de llamada de emergencia

De manera paralela, se filtró en redes sociales un audio que correspondería a la llamada de emergencia realizada por Estrellita, una de las detenidas.

El traslado de Estrellita a los juzgados de Altamira por el feminicidio de Dafne. Captura de video

En la grabación, de poco más de ocho minutos, se escucha una voz desesperada que solicita ayuda porque una joven estaba arrojando agua y espuma por la boca y ya no respiraba.

La operadora del número de emergencias le indica que coloque a la víctima de lado para evitar que se ahogue y le solicita la dirección precisa, tras lo cual la mujer proporciona la ubicación de la escuela y las calles aledañas.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado ni desmentido la autenticidad del audio.

La legisladora recordó que el caso de Dafne, registrado en la Academia Militarizada Doenitz, no es un hecho aislado. Alfredo Peña

Reacción de la SEP Tamaulipas

A 15 días de la muerte de Dafne, la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas apenas ofreció sus condolencias a la familia y a la comunidad estudiantil. La dependencia aceptó que este caso lastima a la sociedad y obliga a realizar un esfuerzo mayor para garantizar espacios escolares seguros. En un comunicado, la SEP estatal informó sobre las instrucciones giradas por el titular federal, Mario Delgado Carrillo.

Mamá de Dafne Imagen Noticias

Se pondrá "bajo lupa" a todas las escuelas que operan con un modelo militarizado y se retirará el permiso a aquellas que no estén en regla. A partir de la fecha, inspectores revisarán a fondo cada plantel que funcione bajo ese nombre o similares para verificar que cumplan con los servicios y las condiciones de seguridad que exige la ley.

En caso de que alguna escuela pierda su permiso, la dependencia aseguró que se encargará de que los alumnos no pierdan sus estudios y reciban un oficio para inscribirse en otras instituciones.