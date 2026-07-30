Vinculan a proceso a "Estrellita" y al director de la academia militarizada donde murió Dafne

La jueza de control del Centro Integral de Altamira, Tamaulipas, María Ciria Mora, vinculó a proceso a Jorge Luis “N” y Estrellita “N”, director e instructora de la academia militarizada Doenitz, por los delitos de feminicidio y homicidio doloso en agravio de la menor Dafne Zapata Quintos, de 13 años.

La audiencia se realizó este jueves 30 de julio por videoconferencia desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

El Poder Judicial determinó que los imputados comparecieran de forma virtual para evitar riesgos, luego de que el martes un grupo de simpatizantes de otra implicada, Dana Yanina, causaran destrozos en los accesos a los tribunales durante una protesta contra su vinculación.

De acuerdo con Lisett Flores García, abogada de la familia de Dafne, Jorge Luis “P” y Estrellita “M” enfrentan imputaciones con distinto grado de participación.

Aunque no precisó detalles por el apercibimiento de la jueza, se desprende que a Jorge Luis “P” se le atribuye comisión por omisión, en su calidad de director del plantel, pues en entrevistas previas a su detención, el imputado declaró que al momento de los hechos se encontraba descansando en su domicilio.

Por otra parte, Estrellita “M” es señalada como autora material, ya que era instructora y supervisora del área femenil donde se encontraba la víctima.

Los dos están por el delito de feminicidio; tienen distinta intervención: uno por comisión por omisión y otra como autora material”, explicó la litigante.

La jueza fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la etapa intermedia del juicio se prevé para el 30 de enero de 2027.

Durante la diligencia, ambos imputados solo manifestaron estar conformes con su defensa y permanecerán en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones.

Empieza la investigación complementaria en seis meses, donde vamos a realizar, en conjunto con el Ministerio Público, más actos de investigación para determinar la responsabilidad de estas tres personas que hoy están vinculadas, todas a proceso y con prisión preventiva”, declaró Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne.

El padre precisó que la intervención de cada uno de los detenidos fue distinta en tiempo y modo de participación.

Sobre si existen más órdenes de aprehensión, se limitó a señalar que podría surgir algo “más” dentro de las pesquisas.

Se dijo satisfecho por la solidez de la investigación y refutó los dichos de la familia de Dana Yanina, quienes aseguraron que la carpeta estaba “en blanco”.

Son demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo y hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad”, añadió.

Adelantó que solicitarán la pena máxima, de 40 a 50 años de prisión.

Respecto a la ausencia de la madre de Dafne, Alejandra, la abogada explicó que no acudió por el profundo dolor que le provoca escuchar los detalles de lo sufrido por su hija.

Ella no quiere venir porque es muy doloroso para ambos padres estar escuchando todo lo que soportó, todo lo que le hicieron a su hija. Es difícil”, señaló.

El caso acumula tres personas detenidas, todas vinculadas a proceso, tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida el 16 de julio de este año en la academia militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, cuando la menor asistía a un curso de verano.